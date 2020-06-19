بالجلباب.. أحمد فلوكس يفتخر بعروس الصعيد

نشر الفنان أحمد فلوكس صورة جديدة، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام". وظهر "فلوكس" فى الصورة بالزى الصعيدى، معلقاً على الصورة قائلًا: "من المنيا وأفتخر".

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد فلوكس، فيلم "الممر" مع النجم أحمد عز، إياد نصار، اسماء ابو اليزيد، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة. مع النجم أحمد عز، إياد نصار، اسماء ابو اليزيد، أحمد رزق، محمد الشرنوبي، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، والفيلم من إخراج شريف عرفة.

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