نانسى عجرم تستعد لطرح ألبوم جديد بعد جائحة كورونا

انتهت النجمة نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد، ويتبقى تسجيل أغنيتين، وتتعاون نانسي من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء ‏والملحنين والموزعين الجدد.

وتتعاون أيضًا نانسي مع كل

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من خالد تاج الدين، محمد رفاعي، أحمد ماضي، أحمد علاء الدين، شادى نور،‏ وليد سعد، مودي سعيد، بلال سرور، زياد برجي، محمد يحيى، هاني ‏يعقوب، هادي شرارة، أحمد إبراهيم، طارق مدكور.

وتقدم النجمة نانسي عجرم خلال الألبوم عددًا كبيرًا من الأغانى باللهجة المصرية، واللهجة اللبنانية، ولم ‏تستقر نانسي حتى الآن على الاسم النهائي للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد أزمة فيروس كورونا المستجد.

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