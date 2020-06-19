فن ومشاهير

نانسى عجرم تستعد لطرح ألبوم جديد بعد جائحة كورونا

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انتهت النجمة نانسي عجرم من تسجيل معظم أغنيات ألبومها الجديد، ويتبقى تسجيل أغنيتين، وتتعاون نانسي من خلال الألبوم مع باقة لامعة من الشعراء ‏والملحنين والموزعين الجدد.

 

وتتعاون أيضًا نانسي مع كل

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من خالد تاج الدين، محمد رفاعي، أحمد ماضي، أحمد علاء الدين، شادى نور،‏ وليد سعد، مودي سعيد، بلال سرور، زياد برجي، محمد يحيى، هاني ‏يعقوب، هادي شرارة، أحمد إبراهيم، طارق مدكور.

 

وتقدم النجمة نانسي عجرم خلال الألبوم عددًا كبيرًا من الأغانى باللهجة المصرية، واللهجة اللبنانية، ولم ‏تستقر نانسي حتى الآن على الاسم النهائي للألبوم، ومن المقرر أن يتم طرحه بعد أزمة فيروس المستجد.

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