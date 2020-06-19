منذ طرحها .. "غريب الحب" لـ رامي صبري تتجاوز الـ 3 مليون مشاهدة

حققت أغنية "غريب الحب" للفنان رامي صبري نسبة مشاهدة عالية، حيث استطاعت ان تحصد 3 مليون و400 ألف مشاهدة، بعد طرحها في أخر مايو الماضي عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الأشهر عالمياً " يوتيوب ". " يوتيوب ". الأغنية من كلمات تامر حسين، الحان مدين وتوزيع نادر حمدي. يذكر أن اخر أعمال النجم رامى صبرى، ألبوم "فارق معاك"، وحقق من خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهم: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك". خلاله ردود أفعال إيجابية ونسبة مشاهدات مرتفعة على موقع "يوتيوب"، وضم الألبوم 12 أغنية، وهم: "بتاع بنات"، و"أنا بابا"، و"حاول تنسانى"، و"قلت اللى عندى"، و"هو فى كده"، و"بقابل ناس"، و"أنا بعترفلك"، و"صعبان عليا"، و"وعجبى عليك يا زمان"، و"حكاية حبنا"، و"بتهتمى"، و"فارق معاك".

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