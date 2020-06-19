صور .. مي نور الشريف تهنئ خالتها نورا بعيد ميلادها

نشرت الفنانة مي نور الشريف بعض الصور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهرت مي من خلالها برفقة خالتها الفنانة نورا،

واحتفلت مي بعيد ميلاد خالتها نورا قائلة: أمي و خالتي و صديقتي كل سنة و أنتي في أحسن صحة و حال و فوق راسي منورة حياتي.

يذكر أن الفنانة نورا شاركت سابقًا في فيلم بعنوان الهاربان، وهو بطولة النجم سمير غانم، وإنتاج عام 1993.

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