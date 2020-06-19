كتب هاني نصر العربي في الجمعة 19 يونيو 2020 01:15 صباحاً - انت الان تقراء خبر موعد إعلان نتائج رصد مشاهد التدخين والإدمان بالأعمال الدرامية لعام 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، عن موعد عقد الملتقى الذي سيتم من خلاله إعلان نتائج رصد وتحليل وتحليل مشاهد التدخين والمخدرات بالأعمال الدرامية التي عُرضت ضمن الموسم الرمضاني الماضي 2020.

وأوضحت الوزارة أن الملتقى سيقام في مقرها يوم الأحد المقبل الموافق 21 يونيو الجاري.

ومن المقرر أن يتم تكريم ثلاثة أعمال درامية هي "خيانة عهد"، "البرنس"، "لما كنا صغيرين"، بحضور نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

ويشارك الوزيرة الحضور كل من عمرو عثمان، مساعد وزير التضامن الاجتماعي، وحسام صالح، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلام المصريين، ومجدي لاشين، رئيس لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، بالإضافة إلى محمد سامي، مؤلف ومخرج مسلسل "البرنس"، وأيمن سلامة، مؤلف "لما كنا صغيرين"، ومحمد عادل، مؤلف "خيانة عهد".