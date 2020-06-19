تراند اليوم : 5 نجوم من عالم هاري بوتر.. ظهروا في “صراع العروش”- أتفرج

تمتلك بريطانيا مجموعة من كبار الممثلين الذين أسهموا في إثراء العديد من الأعمال السينمائية، ويتجلى ذلك حتى في أولئك الذين لا يدخلون ضمن نجوم الصف الأول، لكن يمتلكون أدوارا ثانوية قوية تركوا بها بصمة قوية لدى الجمهور.

لمحبي “صراع العروش”.. 5 مسلسلات ينصح بمشاهدتها

وينطبق ذلك على مجموعة الممثلين في هذا التقرير، الذي أعده موقع مجلة “إنترتيمنت ويكلي”، وتحدث عن مجموعة من الفنانين الذين كان لهم مشاركة مميزة في سلسلتين من أبرز الأعمال السينمائية والدرامية.

وسلط الموقع الضوء على 5 فنانين ظهورا في البداية في عالم أفلام “هاري بوتر” السحري، وكانت لهم بعد ذلك مشاركة مميزة في عالم مسلسل “صراع العروش” على مدار مواسمه الثمانية.

وبدأ الموقع بالنجم البريطاني القدير جيم برود بينت، الذي شارك في سلسلة “هاري بوتر” وكان ظهوره الأول بشخصية البروفيسور “هورس سلجهورن”، في الجزء السادس من السلسلة، وبعد ذلك شاهدنا “جيم” مجسداً شخصية كبير علماء القلعة بالموسم السابع من مسلسل “صراع العروش” في شخصية باسم Archmaester Ebrose.

وحل ثانيا في القائمة، النجمة الكبيرة ميشيل فيرلي، التي كان دورها صغيراً في أفلام “هاري بوتر” حيث ظهرت في شخصية والدة “هرموني جرينج” في الجزء السابع من السلسلة، في حين يتذكر الملايين دورها في مسلسل “صراع العروش”، حين جسدت شخصية “كيتلن ستارك” زوجة آمر الجنوب “إيدارد ستارك”.

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ومن أصحاب الأدوار المهمة في العالمين، النجم البريطاني القدير ديفيد برادلي، الذي كان له دور رئيسي بأفلام “هاري بوتر”، إذ جسد شخصية أرجوس فليتش، وفي “صراع العروش”، جسد شخصية اللورد والدر فراي.

وضمت القائمة النجمة نتاليا تينا، التي جسدت شخصية “نمفدورا” الساحرة القادرة على تغيير هيئتها لهيئة الحيوانات في “هاري بوتر”، في حين شاركت في “صراع العروش” بشخصية “أوشا” من قبائل الهمج.

واختتم الموقع القائمة بالنجم الكبير سيارن هيندس، الذي جسد شخصية “أبريفورث دمبلدور”، شقيق مدير مدرسة “هوجووتس” ألبوس دمبلدور، وبعد ذلك، ظهر في شخصية مهمة بمسلسل “صراع العروش” باسم “مانس ريدر”.