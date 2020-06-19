تراند اليوم : رغم كورونا.. قائمة لأفضل أفلام 2020 حتى الآن- أتفرج

على الرغم من أزمة تفشي فيروس كورونا كان عام 2020 بداية حافلة بطرح أعمال سينمائية مميزة، حصلت على العديد من ردود الفعل الإيجابية من مختلف النقاد.

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ورصدت صحيفة “جارديان” البريطانية، أبرز الأفلام السينمائية التي طرحت منذ بداية العام، وكان لها صدى إيجابي على الجمهور والنقاد معا، وضمت القائمة 6 أفلام اختارتها الجارديان.

وبدأ الموقع قائمته بالفيلم المميز عن الحرب العالمية الأولى، 1917، للمخرج الكبير سام ميندز، والذي حصد عنه العديد من جوائز الأوسكار مطلع العام الجاري، كان منها جائزة أوسكار أفضل تصوير سينمائي.

وفيلم Waves، الذي شارك في بطولته كل من تايلور راسيل، وكيلين هاريسون جونيور، والنجم الكبير سترلينج كي براون، ولوكاس هيدجز، وكان من إخراج المخرج، تراي إدوارد شولتس، ورشح الفيلم لجائزة جوثام للأفلام المستقلة ضمن فئة أحسن فيلم.

ومن بعده جاء بالقائمة فيلم A Beautiful Day in the Neighbourhood للنجم الكبير توم هانكس، والذي جسد به شخصية مقدم برنامج الأطفال الشهير “فريد روجرز”، وشارك في بطولته النجم ماثيو ريس وكريس كوبر وسوزان كيليشي واتسون، وهو من إخراج مارييل هيلر.

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ثم جاء من بعده ضمن قائمة جارديان، فيلم The Lighthouse الذي تدور أحداثه في إطار من التشويق والغموض، وهو من بطولة الثنائي المميز روبرت باتينسون، و ويليام دافو، ومن إخراج المخرج “روبرت إجرز”.

ومن بعده جاء ضمن القائمة، فيلم Parasite الذي صنع تاريخا للمرة الاولى بحفل جوائز الاوسكار 2020، بعد حصده لجائزة أفضل فيلم وجائزة أفضل فيلم ناطق بلغة غير إنجليزية معا للمرة الأولى، وهو ما لم يسبق وأن حدث في تاريخ جوائز الأوسكار، وهو من إخراج المخرج “بونج جون – هو”.

واختتم الموقع قائمته بفيلم The Assistant الذي تدور أحداثه حول قصة فتاة تعمل مساعدة لصانع أفلام من نيويورك وتتحمل في سبيل تحقيق أحلامها بهذا المجال العديد من الإهانة والتجريح من السينمائي الذي تعمل كمساعدة له.

والفيلم من بطولة جوليا جارنر وكريستين فروزيث و ماثيو ماكفادين وماكينزي ليه وباتريك ويلسون، ومن إخراج “كيتي جرين”.