تراند اليوم : أفاتار 2 والمهمة المستحيلة 7.. السينما تعود بـ4 أفلام- شاهد

تستعد الحياة السينمائية في المملكة المتحدة لعودة الحياة مرة أخرى، بمجموعة أفلام مميزة يستكمل تصويرها خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن مساعي عودة مجريات الحياة لطبيعتها لمرحلة ما بعد كورونا.

كورونا يضاعف ثروات مشاهير هوليوود.. “كونتيجين” تنبأ بالمستقبل

وكشف تقرير جديد نشره موقع “بي بي سي” البريطاني، عن 4 أفلام، يستكمل تصويرها، أقربها الجزء الثاني المنتظر من فيلم Avatar للمخرج الكبير جيمس كاميرون.

وقال موقع “بي بي سي”، إن استكمال الفيلم يبدأ خلال الأسبوع الجاري، بنيوزلندا، التي سبق وأعلنت عن خلوها من أي حالات جديدة مصابة بكورونا.

ونقل “بي بي سي” عن المخرج جيمس كاميرون ومنتج الفيلم “جون لاندو”، قولهما لعدد من وسائل الإعلام، إن عنوان الجزء الثاني من فيلم Avatar سيكون The Way of Water نظرا لأن غالبية المشاهد به ستكون تحت سطح الماء.

والفيلم الذي يليه بالقائمة، هو الجزء السادس من سلسلة Jurassic World الذي يطرح بعنوان Jurassic World: Dominion، وقال موقع “بي بي سي”، إن الفيلم يستكمل تصويره مطلع يوليو المقبل، وسيكون أول فيلم سينمائي يستكمل تصويره داخل المملكة المتحدة، تحت إجراءات وقائية مشددة للحفاظ على سلامة فريق عمل الفيلم، الذي يشارك في بطولته النجم كريس برات والنجمة بريس دالاس.

Advertisements

والفيلم الثالث الذي يستكمل تصويره قريبا، قصة الفيلم المستوحى من قصة حياة المغني الأسطوري “إلفيس بريسلي”، للمخرج “باز لوهرمان”.

وقال موقع ” بي بي سي”، إن هذا الفيلم هو نفسه الذي أصيب النجم توم هانكس بفيروس كورونا خلال تصوير مشاهده به أثناء وجوده بأستراليا.

والفيلم الرابع والأخير بالقائمة الذي يعود تصويره قريبا في مرحلة ما بعد كورونا، الجزء السابع من سلسلة “مهمة مستحيلة للنجم الكبير توم كروز، والذي ذكر موقع “بي بي سي” أن استكمال تصويره سيكون بحلول شهر سبتمبر المقبل، بعدد من الدول أبرزها إيطاليا والمملكة المتحدة، سعيا من صناع الفيلم لطرحه بصالات العرض بموعد أقصاه نوفمبر 2021.