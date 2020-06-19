تراند اليوم : بدء تصوير الحلقة الخاصة من “فريندز” في أغسطس.. تفاصيل

كشفت مبتكرة مسلسل “فريندز” مارتا كوفمان، عن أحدث المستجدات حول لم الشمل المنتظر الذي سيشهد عودة نجوم العمل من جديد لمرة أخيرة في إطار لم يستدل عليه حتى الآن ما إن كان عبر حلقة وحيدة مطولة، أو موسم إضافي.

رغم كورونا.. أبطال “فريندز” يستعدون للحلقة الخاصة

ونقلت صحيفة “ديلي ميل” عن مارتا أنه في حال سارت الأمور على ما يرام، وعادت الحياة لطبيعتها تدريجيا في العالم، فإن تصوير العمل المرتقب سيكون خلال شهر أغسطس المقبل.

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وقالت الصحيفة البريطانية، إنه لولا أزمة تفشي فيروس كورونا، كان سيتم إذاعة العمل المنتظر للم شمل أبطال فريندز في مايو المنقضي.

وسبق أن أعلنت شركة “وارنر بروز” المنتجة لمسلسل السيت كوم الشهير، عن أن العمل سيشمل كافة نجومه، جينفر أنستون في شخصية ريتشل جرين، وكورتني كوكس في شخصية مونيكا جيلر، وديفيد سكويمر في شخصية روس جيلر، وماثيو بيري في شخصية تشاندلر بينج، ومات ليبلون في شخصية جوي تريبياني.

وسيعرض العمل على منصة البث الرقمي الجديدة HBO MAX، التابعة لشبكة قنوات التليفزيون العملاقة HBO.