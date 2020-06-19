تراند اليوم : صابرين: دوري في فيلم “النمس والإنس”.. يجمع بين الخير والشر

بدأت الفنانة صابرين، تصوير أولى مشاهدها أمس في فيلم “النمس والإنس”، مع النجم محمد هنيدي، ومنة شلبي، وإخراج شريف عرفة.

وأعربت صابرين أنها سعيدة بالمشاركة في فيلم “النمس والإنس”، مشيرة أنها تحمست العمل بوجود المخرج شريف عرفة و الفنان محمد هنيدى و منة شلبي، معلقة :” لا استطيع رفض عمل من إخراج أستاذ الكبير شريف عرفة”.

وأضافت صابرين أنها بدأت تصوير العمل، مؤكدة على أن دورها في الفيلم يجمع بين الخير والشر في إطار كوميدي، ومختلف عما قدمته من قبل، رافضة الخوض في التفاصيل كي يكون مفاجأة للجمهور.

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أما عن التصوير وسط أزمة فيروس كورونا، قالت:”هناك اهتمام كبير من قِبل شركة الإنتاج بتوفير كافة الإجراءات الوقائية من تطهير وتعقيم ورش كحول داخل اللوكيشن، موضحة أن هناك أكثر من دكتور و سيارة إسعاف داخل التصوير، تحسبًا لأي وضع خطير حفاظًا على سلامة أبطال المسلسل وفريق العمل.

وشاركت الفنانة صابرين في السباق الدرامي الرمضاني الماضي بمسلسل” ليالينا 80 ” من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي، وسيناريو وحوار أحمد عبد الفتاح، وإخراج أحمد صالح.

وضم العمل عدد كبير من النجوم منهم غادة عادل، إياد نصار، خالد الصاوي، صابرين بالإضافة إلى مشاركة مجموعة من الشباب مثل نهى عابدين، ميدو عادل، محمد الشقنقيري، محمد علي رزق، هاجر الشرنوبي، نورهان، منة عرفة، هشام الشاذلي، نهى عابدين، رنا رئيس، وآخرون.