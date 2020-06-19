تراند اليوم : بعد وفاه والدها محروقا.. أحدث ظهور لجيسي عبده علي السوسيال ميديا – شاهد

نشرت الفنانة ماجي بو غصن، صورة جمعتها بـ الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبده، وذلك من خلال حسابها الرسمي على “الانستجرام”.

وعلقت ماجي علي الصورة قائلة: “صديقتي القوية”.

ويعد هذا هو الظهور الأول لجيسي عبده بعد وفاة والدها في حريق.

وكانت الفنانة والمذيعة اللبنانية جيسى عبدو، نشرت تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام كلمات مؤثرة بعد وفاة والدها.

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وقالت جيسى : “كارثة كسرتلى ظهرى وحرقتلى قلبى وأخدتلى روحى وفرحة حياتى، ليه يا بيى لى ما نطرتنى يومين؟”.

وأضافت جيسى قائلة : “اخ بكير يا بيى بكير.. كتير يا أبو جريج يا أطيب زلمة بالعالم كيف بدى كمّل حياتى بلاك! الله يرحمك وتكون مبسوط مطرح ما أنت”.

وكان تسبب انفجار انبوبة غاز فى نشوب حريق راح ضحيته والد جيسى عبدو ولم يستطع احد لحاقه.