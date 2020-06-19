تراند اليوم : “نانسي عجرم” تخير جمهورها.. بين طرح أغنية جديدة أو ألبوم كامل

استعانت الفنانة اللبنانية نانسى عجرم بآراء جمهورها فيما يخص أعمالها الفنية القادمة، وطلبت منهم المساعدة في اتخاذ القرار ما بين أن تطرح أغنية جديدة ،أم ألبوم كاملا.

وكتبت نانسى تغريدة عبر حسابها الشخصي بـ”تويتر”، قائلة: “‏بعرف كلكن ناطرين عمل جديد وأنا متلكن، كل ما إسمع الأغاني الجديدة بحس بدي الكل يسمعن معي.. شاركوني رأيكن حابين العمل الجديد يكون أغنية من الألبوم أو الألبوم كامل ؟ “.

وانهالت العديد من التعليقات من قبل متابعيها وجاءت كالتالي:” أغنية مع كليب أفضل شيء”، و آخر قال:” ‏‎اي حاجة منك حلوة يا نانسي، المهم أننا نسمع صوتك و نستمتع مع أغانيكي و جمالها”.

و تستعد نانسى عجرم لتسجيل أكثر من أغنية في ألبومها الجديد المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وتعاونت فيه عدد كبير من الشعراء و الملحنين و الموزعين الجدد على مستوى العالم العربي، وعلى رأسهم شعراء محمد رفاعي، أحمد علاء الدين، شادي نور، خالد تاج الدين.

وفى سياق مختلف، شاركت الفنانة نانسى عجرم مؤخرًا في السباق الدرامي الرمضاني الماضي لعام 2020، من خلال غناء تتر أغنية مسلسل “سكر زيادة” للنجمتين الكبيرتين نادية الجندى ونبيلة عبيد ، تحمل اسم “عمري ” ولاقيت نجاحاً جماهيرياً كبيرًا.