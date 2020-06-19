أعلن الصحافي ومقدّم نشرة الأخبار في قناة أم بي سي حمود الفايز عن إصابة والده واثنين من أفراد أسرته بفيروس كورونا، وطلب من الجمهور الدعاء لهم، من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.
وقد جاء في تغريدة الفايز: "دعاؤكم لوالدي الذي يرقد حالياً في المستشفى العسكري لليوم الثاني .قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفايروس "نتيجة إيجابية"، واثنين من أفراد أسرتي بالرياض ،بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".
يشار إلى أن الصحافي محمود الفايز هو زوج الإعلامية رؤى الصبّان ولديه منها طفلة وحيدة تدعي "شيخة"
كانت هذه تفاصيل خبر مقدّم نشرة الأخبار في MBC يعلن عن عدّة إصابات بكورونا في عائلته! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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