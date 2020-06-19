مقدّم نشرة الأخبار في MBC يعلن عن عدّة إصابات بكورونا في عائلته!

أعلن الصحافي ومقدّم نشرة الأخبار في قناة أم بي سي حمود الفايز عن إصابة والده واثنين من أفراد أسرته بفيروس كورونا، وطلب من الجمهور الدعاء لهم، من خلال تغريدة نشرها على حسابه في موقع تويتر.

وقد جاء في تغريدة الفايز: "دعاؤكم لوالدي الذي يرقد حالياً في المستشفى العسكري لليوم الثاني .قبل قليل أكدوا لنا إصابته بالفايروس "نتيجة إيجابية"، واثنين من أفراد أسرتي بالرياض ،بيدك الشّفاء، لا كاشف له إلّا أنت يارب العالمين".

يشار إلى أن الصحافي محمود الفايز هو زوج الإعلامية رؤى الصبّان ولديه منها طفلة وحيدة تدعي "شيخة"