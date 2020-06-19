تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز عمره حوالي الـ 21 عامًا، ظهرت به في مقابلة مع الإعلامية المصرية هالة سرحان في إحدى البرامج.
وكانت ياسمين في الـ 19 من عمرها عندما ظهرت في البرنامج، وبدت بملامح ناعمة.
وقد علّقت سرحان في بداية البرنامج بالقول:”أقول إيه للشباب الحلوين حاجة تبشّر”، ثم وجهت سؤالاً إلى ياسمين وقالت لها:”إنت فعلاً شقية”؟ أم منظرك هو الشقي فقط؟، فما كان من الفنانة إلا الضحك”.
الفيديو لاقي إعجاب الجمهور الذين قارنوا بين شكل ياسمين في ذلك الوقت وشكلها اليوم، وأكدوا أنها ملامح وجهها لم تتغير كثيرًا، بل أصرّ بعضهم بأنها لم تتغير بتاتًا، حيث قارنوا بينها وبين نجمات جيلها اللواتي تغيّرت ملامحن بشكل كبير خلال مدة الـ 21 عامًا.
وشددوا على أن ياسمين أكثرهن محافظة على شكلها وملامحها منذ مراهقتها ولغاية الآن.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو ياسمين عبد العزيز بعمر الـ 19: ما زالت كما هي! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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