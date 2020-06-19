انتاب محبو الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم شعور بالقلق بعد رؤيتهم لنشر نادين صورة لاصبعها وهي تضع جبيرة عليها، وأرفقتها بتعليق في خاصية "الستوري" الخاصة بها "من بعد مشهد مبارح هيك صار معي..بدي ضل شهر لابسة هالشي".
وفي التفاصيل، روت نادين لـ"سيدتي" ما حصل معها، حيث أكدت أنه "كان ينبغي عليها تصوير مشهد "أكشن" ويفترض أن تصوب لكمة لشخص يشاركها هذا المشهد، ومن المفترض أن وضعها بأمان ولن تطالها اللكمة".
وتابعت "الا انه حصل ما لم يكن في الحسبان وحصلت اللكمة وكأنها حقيقية".
كما أضافت نادين أن يدها الثانية تعرّضت لفكش خلال تصوير المشهد وتأذت بسببه".
وختمت وهي تضحك: " شو بدي خبرك تكسير بهالمسلسل".
وقامت نادين بنشر صورة لاصابة اصبعها على "تويتر" ومازحت جمهورها قائلة: "حأخلص انا و ما رح يخلص هل التصوير".
يذكر أن تصوير مسلسل 2020 شارف على نهايته، ورغم كشف "سيدتي" سابقًا أن العمل سيتم تأجيله إلى رمضان 2021، لم يصدرّ بعد أي كلام رسمي عن شركة "الصبّاح" المنتجة للعمل، الذي يشارك فيه إلى جانب نادين الممثل السوري قصي خولي ويخرجه فيليب أسمر.
وتحرص نادين بين فترة وأخرى على مشاركة جمهورها، بصور لها خلال ركوبها سيارتها، ونشرت يوم أمس صورة طبيعية لها علقت عليها: "لا اعرف قواعد النجاح ولكن اعرف اهم قاعدة للفشل : إرضاء كل الناس"!.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور إصابة نادين نسيب نجيم خلال توصير مشهد "أكشن" في مسلسل 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.