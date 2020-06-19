احتفلت الفنانة أحلام بعيد زواجها الـ 17 من رجل الأعمال القطري مبارك الهاجري من خلال صورة نشرتها على حسابها الخاص في موقع "تويتر"، ظهرت بها وهي تقبّله على جبينه. Advertisements وعلقت أحلام على الصورة التي أتت بالأبيض والأسود بكلام غازلت من خلاله زوجها فكتبت: "كل عام وأنت نور عيوني الله لا يفرقنا اليوم يوم زواجنا ويارب العمر كله ١٧سنه هي اسعد ايامي بيض الله وجهك يا بومحمد ومشكور ع الحشيمه والكرامه ما شفت منك الا كل زين وطيب ويابختي بك وحللني لو بدر مني اي تقصير في حقك احبك يا اغلا من سكن روحي وقلبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: أحلام في عيد زواجها تقبّل زوجها وتقول له: "أنت نور عيوني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.