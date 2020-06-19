صور حرق جثمان سوشانت سينغ راجبوت بعد حادثة انتحاره تشعل السوشيال ميديا

بعد حادثة انتحار النجم الهندي سوشانت سينغ راجبوت التي شكلت صدمة في الوسط الفني والشعبي الهندي، تداول عدد من رواد ومتابعي مواقع التواصل الإجتماعي صوراً لمراسم الوداع. وأظهرت الصور المتداولة لحظة خروج الجثمان من المستشفى وسط دموع عائلته وأصدقائه في الفن، وفي صورة أخرى ظهرت لحظة حرق جثته. Advertisements وكانت أعربت النجمة الهندية بريانكا شوبرا عن صدمتها وحزنها الشديدين بعد وفاة راجبوت، ونشرت عبر صفحتها الخاصة على صورة تجمعهما وعلّقت بالقول:"إنني مصدومة. لا بدّ أنك كنتَ تعاني من الكثير من الألم. أتمنى أن تكون في سلام أينما كنت يا صديقي. رحلت باكرا. لن أنسى أبدا محادثاتنا حول الفيزياء الفلكية عند شروق الشمس.. الكلمات تفقد معانيها. فلترقد روحك بسلام سوشانت. تعازيي للعائلة وللجميع الحزينين لهذه الخسارة الفادحة".

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