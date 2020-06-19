بدرية طلبة لمنتقدي برنامجها: اللي مش عاجبه ينسانا

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
تعرضت الفنانة المصرية بدرية طلبة لبعض الانتقادات وذلك بعد الإعلان عن مواعيد برنامجها الجديد “بيت ريا وسكينة”، والذي تقدمه مع الفنانة انتصار ويذاع عبر فضائية “النهار”.
وقال أحد متابعيها في تعليقه: “يا بدرية قولي لانتصار البرنامج واقع من الدور السابع، ومش لازم كل ما تعملوا برنامج ينجح يعنى.. لازمن وحتمن ولابد تعملوا مرة برنامج زى ده تدخلوا بيه فى شجرة”.
بدرية طلبه، ردت على تعليقه قائلة: “معنى كدة انك بتتفرج وعارف انه برنامج واقع؟ طب لما هو واقع بتتفرج ليه؟ أصل مش معنى إن واحد زيك يقول كدة إننا حنقول حاضر ونبطل برنامج.. نصيحة لما يتعرض البرنامج اللى لسه متعرضش متبقاش تتفرج علشان متحرجش نفسك”.
وأضافت: “اللي مش عاجبه ينسانا خالص.. خاصة النوعية المريضة دي”.
الفنانة بدرية طلبة، كانت قد شاركت في موسم رمضان 2002، كضيفة شرف في مسلسل “سكر زيادة” الذي تقوم ببطولته الفنانة نادية الجندي والفنانة نبيلة عبيد، ضمن الموسم الرمضاني الحالي.
وكذلك مسلسل “ونحب تاني ليه”، من بطولة ياسمين عبدلعزيز وشريف منير وكريم فهمي وسوسن بدر وإيهاب فهمي وإخراج مصطفى فكري ومن إنتاج “سينرجي”.
وأيضًا مسلسل “البرنس”، وهو من بطولة محمد رمضان ونور وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ومحمد علاء وغيرهم من النجوم.
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