مايا دياب بحرقة قلب: “عم يجَوْعوني وبشَحْدوني كل يوم.. كلاب!”

متابعة بتجــــــــــرد: عبّرت النجمة اللبنانية مايا دياب عن حرقة قلبها على لبنان الذي فقدت الأمل فيه بشكل نهائي، وهو ما كانت أعلنته خلال إطلالتها في برنامج “ضحك ولعب وجد” مع الإعلامي محمد قيس على شاشة mtv أخيراً.

وفي تغريدتين جديدتين كتبتهما على “تويتر”، أطلقت دياب صرخة جديدة تعقيباً على الأحداث التي يشهدها لبنان ومنها التظاهرات والإحتجاجات الراهنة، رافضة فكرة أن ثورة 17 تشرين سرقها “زعران”.

وقالت: “بقلبي في حكي بعد أكتر وفي وجع أكبر وجودي على التلفزيون بيحكم عليي جمّل ولَوْ شوي الصورة، بس الصورة هلأ منها جميلة نحنا مع بعض وبحبنا لوطننا بعدنا قادرين نغير ورح نقدّر نغير بإصرارنا وما بقى حدا يقلي ثورة سرقها الزعران أنا ضد هيدا الهاشتاغ أصلاً”.

وتابعت دياب في تغريدة أخرى: “أنا ما عندي زعران أنا عندي ناس لبنانية نحنا كلنا لبنانية ومنتساعد لنربح هيدي المعركة. المعركة الوحيدة يلي منا ضد الغريب ولا ضد جيش غريب ولا بلد غريب، معركة ضد الأغراب اللبنانيين يلي سرقوا ونهبوا وعم يجوعوني كل يوم وبشحدوني مصرياتي كل يوم.. كلاب! ثورة. لبنان ينتفض”.