“هتعدي”.. رسالة أمل من هاني شاكر لجمهوره في زمن كورونا

متابعة بتجــــــــــرد: طرح الفنان المصري هاني شاكر أغنيته الجديدة “هتعدي” والتي تعتبر رسالة منه للمصريين لطمأنتهم في ظل أزمة فيروس كورونا.

الأغنية من كلمات رامي أمين، ألحان أحمد برازيلي، توزيع زووم، ومن إنتاج “نجوم ريكوردز”، وتم تسجيلها داخل أستوديوهات NRP Recording Studios.

وتقول كلمات الأغنية: “هتعدي والله لتعدي..اتقل وهتحلَي وتَحَدَّي.. وهتبقى الدنيا دي وردي في عنينا.. الأزمة دي بجد ورتنا.. فيه حاجات كانت برة حساباتنا.. قربنا من بعضنا في بيتنا ودَعينا ويارب هون وسهلّها.. قادر في ثانية تعدِّلها وحياتنا نرجع نكملها في سعادة وفهمنا الدرس أهو وشوفنا وعرفنا في ضعفنا وخوفنا إن إحنا نقوى على ظروفنا بإرادة.