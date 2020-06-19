مفاتيح مكسورة.. دراما لبنانية تفتش عن الأمل وسط أجواء كارثية

متابعة بتجـــــــــرد: لا شك أن الوقوع في الإحباط سيكون أمراً حتمياً لكثير من المخرجين السينمائيين لو تحطمت خططهم لعرض أول أفلامهم الروائية الطويلة في مهرجان كان السينمائي على صخرة مرض «كوفيد-19» الذي ينشره فيروس كورونا المستجد.

لكن المخرج السينمائي اللبناني جيمي كيروز قال إن فكرة فيلمه (بروكن كيز) أو مفاتيح مكسورة الذي تروي قصته العثور على الأمل وسط أجواء كارثية أكسبته الصلابة والتمسك بالأمل لمقاومة الإحباط.

والفيلم يتناول قصة شاب يدعى كريم يعيش في مكان ما في الأراضي العراقية والسورية، التي احتلها مقاتلو داعش الإرهابي، ويحلم بالهروب إلى أوروبا ليصبح موسيقياً.

وفي بداية الفيلم يحطم الإرهابيون البيانو الخاص به. وبعدها يحاول إصلاحه لبيعه من أجل توفير المال اللازم لرحلته.

وقال كيروز نقلاً عن الفنانة والمؤلفة فيفيان جرين، «لو كان علي أن أختصر روح الفيلم في جملة واحدة أو قول مأثور فسأقول: «الحياة لا تتعلق بانتظار مرور العاصفة، بل بتعلم الرقص تحت المطر».

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وأضاف «أعتقد أنها تلخص الفيلم بشكل جيد وتلخص وضعنا. عليك فقط أن تواصل العمل، وتواصل السير قدماً».

وأوضح كيروز أنه صور جزءاً من فيلم (بروكن كيز) في مدينة الموصل بالعراق، وقال «صورنا في آخر منطقة حارب فيها داعش وفي هذا المكان كنا نشتم رائحة الجثث الملقاة تحت الردم».

واختار مهرجان كان الفيلم ليعرض في 2020 إلى جانب أفلام للمخرج الأمريكي ويس أندرسون ومخرجين لامعين آخرين.

لكن أكبر مهرجان سنيمائي في العالم، والذي يُقام عادة في شهر مايو على الريفييرا الفرنسية، ألغى أنشطته خلال فترة إجراءات العزل العام بسبب تفشي فيروس كورونا.

ونشر منظموه هذا الشهر قائمة تضم 56 فيلماً كانت ستُعرض قائلين إنهم مازالوا يريدون استخدام شعار المهرجان للمساعدة في الترويج للأفلام.