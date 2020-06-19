شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الفنان بركات زكى.. ومنير مكرم: تم دفن الجثمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الفنان منير مكرم، عضو نقابة المهن التمثيلية، عن وفاة الممثل الثانوى بركات زكي، الذى شارك بأدوار بسيطة في أكثر من 80 عمل فنى بين السينما والدراما.

وقال الفنان منير مكرم في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، أن الفنان الراحل توفى منذ يوم 14 من شهر يونيو الجارى، وتم دفن الجثمان، ولكن أسرته لم تخطرنا الا منذ قليل بخبر الوفاة ودفنه.

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وشارك الممثل الثانوى بركات زكى في العديد من الأفلام والمسلسلات بأدوار بسيطة منها، مكتوب على الجبين، زهرة وازواجها الخمسة، سقوط الخلافة، مسلسل إسماعيل ياسين، الوديعة والذئاب، أولاد الحلال، مسلسل اسمهان، مسلسل قمر، مسلسل ناصر.