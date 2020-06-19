شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي يسخر من محاولات سرقة الحسابات على تويتر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سخر الفنان محمد هنيدى من المحاولات الساذجة لسرقة الحسابات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث نشر "سكرين شوت" لمحادثة تتضمن أخطاء إملائية عديدة لحساب مزعوم ومزيف لـ تويتر، يطلب من المستخدمين إعطاءه كلمة السر والإيميل من أجل عمل صيانة.



هنيدي على تويتر

ورد الفنان محمد هنيدي على المحادثة بصورة ساخرة وكوميدية قائلا :"تدري والله عطيته الباسورد.. تدري ليش.. لأنه ما كذب"، فيما انهالت التعليقات الكوميدية على التغريدة.

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على صعيد آخر، علق الفنان محمد هنيدى، على الأنباء الواردة عن التفكير في نسخة كورية جديدة من المسلسل الإسباني الشهير لاكاسا دي بابيل La Casa De Papel ، موضحا أنها ستكون رائعة، وكتب الفنان محمد هنيدى، عبر حسابه بموقع تويتر:" الأعمال الكورية من النوع ده بتبقى عظيمة"، ورد السيناريست مدحت العدل، على هنيدى قائلا :" يعجبني فيك يا هنيدي متابعتك للفنون بكافة اللغات والجنسيات ..أخبار بورما معاك إيه".

وشهدت الموسم الرابع من المسلسل الإسباني La Casa De Papel، تفوقًا كبيرًا من قبل الممثل العالمي ألفارو مورتي صاحب شخصية "البروفيسور"، على السلطات الإسبانية خلال الحلقات مما أثار الإعجاب به من قبل متابعي العمل، وسرعان ما انتهى الموسم بنهاية غير متوقعة بعد سقوطه في الفخ على يد المحققة "راكيل".