شكرا لقرائتكم خبر عن مى عمر لزوجها المخرج محمد سامى: لا يهم ما ينتظرني طالما أنك ورائي دائما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - برسالة رقيقة تكشف عن حالة الحب التي تعيشها، عبرت الفنانة مى عمر، عن حبها لزوجها المخرج محمد سامى، عبر حسابها بموقع إنستجرام، نالت إعجاب جمهورها.

الفنانة مى عمر، نشرت عبر حسابها بموقع انستجرام، صورة برفقة زوجها المخرج محمد سامى، والذى ظهر خلفها وعلقت قائلة:"لا يهم ما ينتظرني طالما أعلم أنك ورائي دائمًا في ظهرى".





وعلى جانب متصل، تقدم الفنانة مى عمر مسلسلا دراميا فى أولى بطولاتها المطلقة، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعي رومانسى لايت وينتمى لنوعية الـ45 حلقة، بعنوان "لؤلؤ"، خاصة أن مى نجحت فى تقديم الرومانسى من خلال شخصية "ليل" فى "الفتوة" مع ياسر جلال، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها فى المسلسل أول شهر أغسطس المقبل، بعد الانتهاء من ترشيح وتعاقدات الأبطال الذين يشاركونها في بطولة المسلسل، والانتهاء من أزمة فيروس كورونا، والعمل من تأليف زينب عزيز وإخراج محمد عبد السلام.

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يشار إلى أن مى عمر حققت نجاحا جماهيريا الموسم الرمضانى الماضى من خلال شخصية "ليل" التى قدمتها فى مسلسل "الفتوة"، للنجم ياسر جلال وظهورها بشكل مختلف وأداء متميز فى المسلسل، وتدور أحداث العمل فى عالم الأحياء الشعبية، حيث تنظم هذه الأحياء وتدير شئونها فئة من الأشخاص الأقوياء، والتى كان يطلق عليهم (الفتوة)، الذى يتحمل مسئولية الأهالى.

مسلسل "الفتوة" تأليف هانى سرحان، وإخراج حسين المنباوى، وإنتاج شركة سينرجى، ويعرض يوميا على قناة الحياة ويشارك فى بطولته كوكبة من النجوم هم مى عمر وأحمد صلاح حسنى وأحمد خليل ورياض الخولى وأنعام سالوسة وموسيقى تصويرية شادى مؤنس.