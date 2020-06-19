شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدى يعود لفترة الخمسينيات فى فيلمه الجديد "النمس والإنس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ النجم محمد هنيدى تصوير المشاهد الأولى من فيلمه الجديد "النمس والإنس"، فى ديكور منزله القديم داخل استوديو شريف عرفة، وجمعت هذه المشاهد بينه وبين الفنانة منة شلبى التى تشاركه بطولة العمل، ويقدم هنيدى ضمن أحداث العمل دور رجل يدعى "النمس"، والفيلم تدور أحداثه خلال فترة الخمسينيات، والعمل من إخراج شريف عرفة.

وحرص صناع الفيلم خلال الفترة الحالية على اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وأخذ الإجراءات الوقائية اللازمة قبل انطلاق التصوير، ولكى يتم إنجاز العمل فى أسرع وقت، وليخرج فى أفضل صورة من ناحية أخرى.

ويعود محمد هنيدى بفيلم "النمس والإنس" إلى السينما بعد غياب 3 سنوات، حيث قدم آخر أعماله وهى فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" عام 2017 بمشاركة درة وباسم سمرة ولطفى لبيب وهالة فاخر وعلاء مرسى ومحمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.