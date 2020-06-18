أسعار الذهب في السعودية اليوم الخميس 18 يونيو 2020

شهدت أسعار الذهب في السعودية ارتفاعا طفيفيا خلال تعاملات اليوم الخميس، وبلغ سعر الجرام "عيار 24" نحو 208.44 ريال (55.47 دولار).



وارتفع سعر جرام الذهب عيار (21) الأكثر مبيعا في السوق السعودية، إلى 182.39 ريال (48.62 دولار)، وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 الأكثر شعبية في سوق المعادن النفيسة بالمملكة العربية السعودية نحو 156.33 ريال (41.68 دولار).

وعالميا ارتفعت أسعار الذهب إذ تلقت الدعم من مخاوف نابعة من ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في بكين، بينما كبحت الآمال في عقار محتمل لكوفيد-19 وارتفاع الدولار الأمريكي تقدم المعدن الأصفر.

وعالميا، بلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية عند 1736.60دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0606 بتوقيت جرينتش.

وعن أسعار الذهب منخفض التكلفة فسجل عيار (14) سجل 121.59 ريال (32.41 دولار)، وعيار (12) سجل سعر 104.22 ريال (27.78 دولار).

وسجل سعر أوقية الذهب في السعودية نحو 6 آلاف و482 ريالا (ألف و728 دولارا)، فيما بلغ سعر كيلو الذهب إلى 208 آلاف و 437 ريالا (55 ألفا و 566 دولار).

والأسبوع الأول من شهر يونيو/حزيران الجاري، وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام جديد للتعدين يستهدف تسريع وتيرة الاستثمار الأجنبي في القطاع في إطار جهود لتنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط والغاز.

نظام جديد للتعدين في السعودية

وقال بندر بن إبراهيم الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، إن أهم مزايا النظام الجديد، هي إنشاء صندوق التعدين لضمان وجود التمويل المستمر للقطاع ويدعم أنشطة برامج المسح الجيولوجي والاستكشاف.

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وأضاف أن النظام الجديد سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الداخلية والخارجية وتسارع عجلة الأنشطة في هذا المجال وبالتالي تحقيق مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح، أن نظام الاستثمار التعديني الجديد، يعد واحدًا من أهم مبادرات الاستراتيجية الشاملة للتعدين والصناعات المعدنية في المملكة، وأهداف برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية.

وتابع: وهو من أهم برامج تحقيق الرؤية والتي من شأنها المساهمة في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة في قطاع التعدين تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

ومن المنتظر أن يحقق نظام الاستثمار التعديني الجديد في المستقبل القريب نقلة نوعية لقطاع التعدين بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات المعدنية والتي تقدر قيمتها بحوالي 5 ترليون ريال سعودي، (1.33 تريليون دولار)، بحسب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي.

وتستهدف السعودية زيادة مساهمة هذا القطاع في الناتج الاقتصادي للبلاد إلى أكثر من 3 أمثالها بأكثر من 240 مليار ريال، وأن يساهم في خفض الواردات بنحو 37 مليار ريال سعودي، وخلق أكثر من 200 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول 2030.

وتتضمن جهود الرياض لبناء اقتصاد لا يعتمد بشكل كبير على النفط ودعم الدولة تحولا صوب استخراج احتياطيات هائلة غير مستغلة من البوكسيت، المصدر الرئيسي للألمنيوم، وكذلك الفوسفات والذهب والنحاس واليورانيوم.

وفي أبريل/نيسان الماضي، وافق مجلس الوزراء على إنشاء شركة مساهمة تملكها الحكومة السعودية لخدمات التعدين.

وفي الوقت الحالي، فإن شركة التعدين العربية السعودية "معادن"، هي شركة التعدين الوحيدة في المملكة، وتنتج الذهب والنحاس وتوسعت في السنوات القليلة الماضية إلى إنتاج الألمنيوم والفوسفات.

وهي مملوكة بنسبة 65% لصندوق الاستثمارات العامة.