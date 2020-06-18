شكرا لقرائتكم خبر عن كريم فهمى يرسم تاتو بخط زوجته على ذراعه: "دانيا دائمًا وإلى الأبد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - في لافتة رومانسية، كشف الفنان كريم فهمى، عن تاتو جديد على ذراعه باسم زوجته "دانيا"، عبر حسابه بموقع إنستجرام، عبر من خلاله عن حبه لها، نالت إعجاب جمهوره.

كريم فهمى، نشر صورة التاتو الجديد على ذراعه، بينما ظهرت زوجته في صورة أخرى تقوم بكتابة الكلمات، وعلق قائلاً: "دانيا دائمًا وإلى الأبد بخطها وأنا وضعته على جسدي".





من جانب آخر، ينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه يتبقى له يوم واحد تصوير من أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، ومن تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

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يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.