شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سعد لـ جمهوره: أوعى تفكر في اللي فات لأن اللي جاي قيمته أكبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الفنان عمرو سعد، عبر حسابه بموقع إنستجرام، رسالة ينصح بها جمهوره بعدم التفكير فيما فات منهم خلال رحلة الحياة والتركيز في المستقبل ستكون قيمته أكبر.

الفنان عمرو سعد، نشر صورة يرتدى من خلالها نضارة شمس، وعلق قائلاً: "وارد تقابل حد متأخر ويكون هو الطريق الصح.. أوعي تفكر في الوقت اللي فات لأن الوقت اللي جاي هتكون قيمته أكبر بكتير".

وكان عمرو سعد شارك خلال ماراثون دراما رمضان الماضي كضيف شرف خلال حلقة من مسلسل "الاختيار"، نال عنها ردود فعل إيجابية للغاية، وذلك بعدما تصدر اسمه التريند بمجرد ظهوره فى أحداث إحدى الحلقات مع النجم أمير كرارة، حيث لعب دور ضابط شارك المنسي عملية بهدف القبض على قناص يعمل مع العناصر التكفيرية.





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وسبق وكشف عمرو سعد، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" عن كواليس المشاركة خلال المسلسل حين أكد بأنه لم يتردد لحظة فى مشاركته كضيف شرف بمسلسل الاختيار، حيث اعتبر هذا الأمر بمثابة واجبا وطنيا، مؤكدا أن العمل يحمل رسائل شديدة الأهمية والتأثير، خصوصا أنه يحكى عن واقع مجتمعى حدث بالفعل.