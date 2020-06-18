شكرا لقرائتكم خبر عن 10 حلقات فقط.. بيومى فؤاد يبدأ تصوير مسلسل كوميدى جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقدم الفنان الكوميدى بيومى فؤاد مسلسلا جديدا يتكون من 10 حلقات تدور أحداثه فى إطار كوميدى، ويتولى إخراجه المخرج محمد سلامة ومعه مجموعة من الفنانين الشباب منهم كارولين عزمى وآخرون، ويتكتم صناع العمل عن تفاصيله، حيث بدأ بيومى تصوير المسلسل فى أحد الاستوديوهات خلال الأيام الماضية، استعداداً لطرحه على إحدى المنصات الإلكترونية، وننشر صور من داخل الكواليس تجمع بين مخرج العمل ومساعده من داخل الاستوديو.

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من ناحية أخرى يشارك بيومى فؤاد فى بطولة حكاية "أمل حياتى" مع الفنانة حنان مطاوع والمخرج أحمد حسن، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا"، الذى يتضمن 10 حلقات لكل حكاية، حيث وقع بيومى رسمياً للمشاركة فى المسلسل، المقرر إنطلاق تصويره الفترة المقبلة.

وكان آخر ظهور للفنان بيومى فؤاد فى شهر رمضان الماضى من خلال مسلسل "خيانة عهد" مع النجمة الكبيرة يسرا، وحقق العمل نجاحاً جماهيرياً وقت عرضه، وشارك فى بطولته كل من الفنانة حلا شيحة وعبير صبرى وجومانا مراد وخالد سرحان، وهنادى مهنى وخالد أنور وسلوى عثمان، وآخرون من النجوم، تأليف أمين جمال وإخراج سامح عبد العزيز، كما تواجد بيومى فى دراما رمضان الماضى بمسلسل "رجالة البيت"، مع أحمد فهمى وأكرم حسنى.