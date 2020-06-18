شكرا لقرائتكم خبر عن مى نور الشريف تحتفل بعيد ميلاد خالتها الفنانة نورا: منورة حياتي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة مى نور الشريف، بعيد ميلاد خالتها الفنانة القديرة نورا، الموافق اليوم 18 يونيو، وسط عدد من التهانى من جمهورها، والتى لها رصيد فنى من الأفلام والمسلسلات لها تأثير كبير فى عالم الفن.





مى نور الشريف، نشرت صورا جديدة عبر حسابها بموقع انستجرام، لوالدتها الفنانة بوسى وخالتها الفنانة نورا وعلقت قائلة:" أمي وخالتي وصديقتي كل سنة وأنتئ في أحسن صحة وحال وفوق راسي منورة حياتي".









من جانب آخر، بدأت الفنانة نورا مشوارها الفنى وهى طفلة فى بداية الستينيات في فيلم "وفاء للأبد"، ثم شاركت فى مسرحية "لوكاندة الفردوس"، ومسرحية "فندق الأشغال الشاقة"، وقدمت دور البطولة أمام هانى شاكر فى فيلم "هذا أحبه وهذا أريده"، وفى عام 1978 شاركت عادل إمام البطولة فى فيلم "المحفظة معايا"، وفى عام 1980 شاركته بطولة فيلم "غاوى مشاكل".

وحققت النجومية بالمشاركة فى العديد من الأدوار التى حصلت فيها على البطولة أمام عمالقة الفن وحققت نجاحا كبيرا فى العديد من الأفلام والمسلسلات التى أصبحت علامات فى تاريخ الفن ومنها " امرأة ضلت الطريق، عندما يسقط الجسد، زمن حاتم زهران، المنحوس، أربعة فى مهمة رسمية، جرى الوحوش، ولكن شىء ما يبقى، الهاربان، الكيف، العار، عنتر شايل سيفه، ضربة شمس".

لكن ظل دور "روقة" الزوجة الجميلة المطيعة المضحية فى فيلم العار علامة فى تاريخ الفنانة الجميلة، حيث أصبحت روقة حلما للكثير من الرجال، ومثارا للجدل والنقاش على مدار سنوات حول كونها زوجة مثالية أم سلبية وهل كان زوجها "أبو كمال" يستحق تضحياتها، وانتشرت التعليقات التى تحمل "كونى له روقة يكن لك أبو كمال".

تزوّجت نورا من الفنان حاتم ذو الفقار لكنهما انفصلا سريعا، وفى قمة مجدها ونجوميتها قررت الفنانة نورا اعتزال الفن عام 1996.

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