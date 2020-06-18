شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول ديانة الراحلة فايزة كمال بسبب صورة مع زوجها مراد منير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت صفحة تحمل اسم "محبى قناة ماسبيرو زمان" عبر فيس بوك، مجموعة من الصور ليوسف نجل الفنانة الراحلة ‏فايزة كمال والمخرج مراد منير بجانب صورة عمته الفنانة ماجدة منير، وعلق بعض المستخدمين على الصور بأنهم كانوا ‏يظنون أن فايزة كمال مسلمة لكنهم اكتشفوا أنها مسيحية نظرا لأن زوجها هو شقيق ماجدة منير المعروف أنها تدين ‏بالمسيحية.

وتدخلت ماجدة منير شقيقة مراد منير لإنهاء هذا الجدل وردت على تلك التعليقات قائلة: “ليه إصدار الأحكام.. ليه؟ ‏علاقه البنى آدم بربه علاقة خاصة جدا، ليس لأحد التدخل فيها، أنا كمان شايفة إن الموضوع واخد أكبر من حجمه”، ‏مؤكدة أن شقيقها مراد أسلم ليتزوج من فايزة كمال، وأن أولادهما مسلمين.‏

المخرج مراد منير كان قد فتح صندوق ذكرياته مع الراحلة فايزة كمال وتحدث عنها قائلا لـ"الخليج 365" حيث قال وعن ‏آخر لقاء بينهم قال، عندما أصيبت فايزة بسرطان الرحم وحجزت فى المستشفى كنت دائما معها، وأتذكر أخر لقاء جلسنا ‏وتحدثنا مايقرب من ١٣ ساعة متواصلة وكانت مرحة جدًا، وبعد مغادرتى أصيبت بحالة إغماء نقلت أثرها للعناية ‏المركزة، وبعد أن أفاقت حدثتنى فى الهاتف وطلبت منى ألا أزورها مرة أخرى وألحت فى طلبها كما طلبت أن أشترى ‏مدفن لها ورحلت عن عالمنا بعدها بيومين، أصابتنى حالة اكتئاب لمدة عام كامل لم أخرج من حجرتى حتى جاءتنى فى ‏الحلم وطلبت منى أن أخرج وتشاجرت معى وهأنا قد امتثلت لطلبها، رحمة الله عليها‎ .‎