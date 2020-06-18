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شكرا لقرائتكم خبر عن جدل حول ديانة الراحلة فايزة كمال بسبب صورة مع زوجها مراد منير والان مع تفاصيل الخبر
وتدخلت ماجدة منير شقيقة مراد منير لإنهاء هذا الجدل وردت على تلك التعليقات قائلة: “ليه إصدار الأحكام.. ليه؟ علاقه البنى آدم بربه علاقة خاصة جدا، ليس لأحد التدخل فيها، أنا كمان شايفة إن الموضوع واخد أكبر من حجمه”، مؤكدة أن شقيقها مراد أسلم ليتزوج من فايزة كمال، وأن أولادهما مسلمين.
المخرج مراد منير كان قد فتح صندوق ذكرياته مع الراحلة فايزة كمال وتحدث عنها قائلا لـ"الخليج 365" حيث قال وعن آخر لقاء بينهم قال، عندما أصيبت فايزة بسرطان الرحم وحجزت فى المستشفى كنت دائما معها، وأتذكر أخر لقاء جلسنا وتحدثنا مايقرب من ١٣ ساعة متواصلة وكانت مرحة جدًا، وبعد مغادرتى أصيبت بحالة إغماء نقلت أثرها للعناية المركزة، وبعد أن أفاقت حدثتنى فى الهاتف وطلبت منى ألا أزورها مرة أخرى وألحت فى طلبها كما طلبت أن أشترى مدفن لها ورحلت عن عالمنا بعدها بيومين، أصابتنى حالة اكتئاب لمدة عام كامل لم أخرج من حجرتى حتى جاءتنى فى الحلم وطلبت منى أن أخرج وتشاجرت معى وهأنا قد امتثلت لطلبها، رحمة الله عليها .
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