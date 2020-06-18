شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب كورونا.. كريم فهمى محروم من "ديدو" و"جارة القمر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر الفنان كريم فهمى استئناف تصوير أكثر من عمل سينمائى توقف بسبب انتشار فيروس كوورنا، حيث أوضح فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه يتبقى له يوم واحد تصوير من أحداث فيلمه "ديدو"، والذى بدأ تصويره منذ عدة أشهر، ومن تأليفه، وإخراج عمرو صلاح، ويشارك فى بطولته كل من أحمد فتحى وحمدى الميرغنى وبيومى فؤاد، بالإضافة إلى أحمد فهمى وهشام ماجد وشيكو، والذين يظهرون كضيوف شرف ضمن أحداث الفيلم.

Advertisements

وأضاف الفنان كريم فهمى أن ينتظر أيضا انتهاء أزمة كورونا لاستكمال تصوير مشاهده فى فيلم "جارة القمر"، حيث صور من أحداثه 10 أيام فقط، وهو فيلم رومانسى، إخراج هادى الباحورى، ويشارك في بطولته ياسمين رئيس وبيومى فؤاد، وتأليف محمود زهران، وأوضح فهمى أنه يقضى كل وقته حاليا داخل منزله محافظا علي كل الإجراءات الاحترازية هو وكل أسرته ولا يخرج إلا فى الضروريات الهامة جدا فقط.

يذكر أن آخر أعمال النجم كريم فهمى مسلسل "ونحب تانى ليه"، الذى عرض فى موسم رمضان الماضى، وحقق نجاحاً جماهيرياً بجانب بطلة العمل النجمة ياسمين عبد العزيز، وشريف منير إخراج مصطفى فكرى، وتأليف عمرو محمود ياسين وإنتاج شركة سينرجى، وشارك في بطولة المسلسل كل من الفنانون سوسن بدر وعلا رشدى وتارة عماد وإسلام جمال وآخرين.