شكرا لقرائتكم خبر عن الآن..تابعوا لقاء النجمة بلقيس على انستجرام الخليج 365 في برنامج live مع As3ad والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل، لقاء النجمة بلقيس، لايف ببرنامج live معAs3ad، الذي يقدمه الزميل محمد أسعد على الصفحة الرسمية لـ"الخليج 365" على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.
تتحدث "بلقيس" عبر اللايف عن أحدث أعمالها الفنية، كما تتذكر حياتها في مصر، وعلاقتها الوثيقة التي تجمعها بالشعب المصري، خاصة وأنها غنت لمصر أكثر من مرة، وتتحدث اللهجة المصرية بطلاقة.
كما ستتحدث بلقيس أيضا عن دورها الملهم كإمرأة خليجية عربية استطاعت أن تؤثر في الكثير من السيدات في المنطقة العربية، ليس بفنها فقط، ولكن أيضا من خلال شخصيتها القوية، والمحاضرات والندوات التي تعقدها في العديد من الدول العربية لتشجيع المرأة العربية لتحقيق أحلامها، وأيضا لنشر الوعي بين الشباب.
الفنانة بلقيس، هي مطربة إماراتية من أصل يمني، وهي ابنة الموسيقار أحمد فتحي، انطلاقتها الغنائية كانت عام 2011، عبر أغنيتيها "مسألة سهلة"، و"ديوان الشعر"، والتي كانتا من تلحين الفنان فايز السعيد.
حصلت "بلقيس" على لقب أفضل مغنية في الشرق الأوسط في عام 2015، وهي أول فنانة تُطل على شاشة التلفزيون السعودي منذ 1970م.
برنامج live مع As3ad ، يقدمه محمد أسعد، عبر الصفحة الرسمية لليوم السابع على انستجرام، يستضيف خلاله عددًا من المشاهير من نجوم الفن والرياضة والمجتمع، عبر خاصية "لايف"، ليكون منصة لتبادل الحديث والتفاعل مع الجمهور والإجابة على اسئلتهم.
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