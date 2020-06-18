خاص| منير مكرم يعلن وفاة الفنان بركات زكي: "تم دفنه"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية، عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك"، وفاة الفنان بركات زكي.

وفي اتصال هاتفي أجراه "الخليج 365" مع مكرم، قال "اتوفى من كان يوم وتم دفنه وأهله لسه مبلغين النقابة، وأرسلنا رسالة للزملاء في النقابة وبنتصل بأهله عشان مستحقاته"، لافتًا أن في كثير من الأحيان يقوم الأهل بإنهاء كافة الإجراءات والدفن، وبعدها يقومون بإبلاغ النقابة.

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وتابع "أعضاء النقابة كتير جدا فيه منهم ميعرفش الراحل، لكن أنا أعرفه لأنني زاملته في المسرح الكوميدي، عشان كده أنا منزل صورته".

من بين الأعمال التي شارك فيها الراحل: مسلسلات "الوديعة والذئاب"، "أبو ضحكة جنان"، "مكتوب على الجبين"، "زهرة وأزواجها الخمسة"، "فارس الرومانسية"، "قمر"، "أسمهان"، و"سوق الخضار".