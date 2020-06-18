طرح إعلان تشويقي لمسلسل "سيدة البحيرة" والعرض 17 يوليو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

طرحت نتفليكس، الشركة الرائدة عالميا في مجال الترفيه، إعلان تشويقي لمسلسل "سيدة البحيرة"، عبر موقع "يوتيوب".

المسلسل بطولة: "كاثرين لانغفورد"، "ديفون تيريل"، "دانيال شارمان"، "سيباستيان أرمستو"، "مات ستوكو"، "ليلى نيومارك"، "شالوم برون فرانكلين"، "إميلي كوتس"، "بيلي جنكينز"، "بيلا داين" و"بيتر مولان"

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يعيد مسلسل "سيدة البحيرة"، تجسيد الأسطورة "الآرثريّة" التي تُروى من منظور "نيمويه" تلك الشابّة ذات الموهبة الغامضة التي يشاء لها القدر أن تتحول إلى "سيّدة البحيرة" ذات القوى الشديدة (والمأساوية). ففي أعقاب وفاة والدتها تجد ضالتها في شريك غير متوقع وهو "آرثر" أحد المرتزقة المتواضعين وذلك في سعيها للوصول إلى "مارلين" لتسليمه السيف القديم.

وعلى مدار رحلتها، ستكون "نيمويه" رمزًا للبسالة والتمرُّد ضد جماعة "القنّاصة الحُمر" المُروّعة وشريكهم المتواطئ معهم "الملك أوثير". يتناول مسلسل "سيدة البحيرة" قصّة نشأة وتطور البطلة ويزخر بموضوعات وقضايا شائعة ومألوفة في عصرنا الحالي على غرار إبادة العالم الطبيعي والإرهاب الديني والحروب العبثية واستلهام جرأة القيادة لمجابهة المستحيل.

ومن المقرر إطلاق المسلسل في 17 يوليو المُقبل، على أن يتكون من 10 حلقات، مدة كل حلقة ساعة.