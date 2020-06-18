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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
نشرت أميرة مختار، ابنة الفنانة رجاء الجداوي، صورة نادرة لها رفقة والدتها، عبر حسابها بموقع "فيسبوك".
وعلقت "أميرة"، على الصورة التي ظهرت خلالها وهي طفلة ووالدتها تداعبها: "يا رب".
وكانت أميرة، أكدت إن الحالة الصحية لوالدتها لم تشهد أي تطور، وما زالت بالرعاية المركزة بمستشفى العزل في الإسماعيلية، على جهاز CPAP.
الفنانة رجاء الجداوي اكشتفت إصابتها بفيروس كورونا منذ فترة، وتم نقلها إلى مستشفى العزل بالإسماعيلية، وتتلقى هناك الرعاية الطبية اللازمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ابنة رجاء الجداوي تنشر صورة نادرة تجمعها بوالدتها.. وتعلق: يارب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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