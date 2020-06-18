محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:
ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مساندة الفنانة الإماراتية أحلام لها، على خلفية أزمتها مع مدير أعمالها السابق، والذي اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية منها دون وجه حق.
وتلقت "هيفاء"، دعم أحلام في تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "أكيد كلنا معاكِ ما يبي لها مطوع القلب الجميل بنحبك يا بنت لبنان الشامخ العظيم".
ومن جانبها ردت "هيفاء"، قائلة: "إنتي اللي قلبك أجمل حبيبتي".
يُذكر أن مدير أعمال هيفاء وهبي، أقام دعوى لإثبات زواجه منها، وذلك بعد أن قامت الأخيرة برفع دعوى تتهمه فيها بالاستيلاء على أموالها من حسابها الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء ترد على أحلام: "انتي قلبك أجمل حبيبتي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.