هيفاء ترد على أحلام: "انتي قلبك أجمل حبيبتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

ردت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، على مساندة الفنانة الإماراتية أحلام لها، على خلفية أزمتها مع مدير أعمالها السابق، والذي اتهمته بالاستيلاء على مبالغ مالية منها دون وجه حق.

وتلقت "هيفاء"، دعم أحلام في تغريدة عبر "تويتر"، قالت فيها: "أكيد كلنا معاكِ ما يبي لها مطوع القلب الجميل بنحبك يا بنت لبنان الشامخ العظيم".

ومن جانبها ردت "هيفاء"، قائلة: "إنتي اللي قلبك أجمل حبيبتي".

يُذكر أن مدير أعمال هيفاء وهبي، أقام دعوى لإثبات زواجه منها، وذلك بعد أن قامت الأخيرة برفع دعوى تتهمه فيها بالاستيلاء على أموالها من حسابها الخاص.