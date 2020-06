بينها أكشن ورعب وهندي.. دليلك لأفلام سهرة الخميس على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض عدد من القنوات الفضائية مساء اليوم الخميس 18 يونيو، مجموعة متميزة من الأفلام، التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة وقت طرحها في دور العرض السينمائي، وذلك كنوع من التسلية والترفيه، في ظل التزام جماهير الوطن العربي بالإجراءات الاحترازية، التي فرضتها الحكومات للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

MBC 2

في تمام العاشرة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الأكشن Sherlock Holmes: A Game of Shadows، إنتاج عام 2011، إخراج جاي ريتشي.

الفيلم مبني على الشخصية التي تحمل الاسم ذاته للكاتب السير آرثر كونان دويل، وتدور قصته حول المحقق الغير العادي شرلوك هولمز، الذي يجاري دهاء البروفيسور موريارتي المجرم العبقري والذي يتآمر لعمل ثروة طائلة عن طريق تصنيع الجيل القادم من الأسلحة في زمن الحرب، والذي ستضطر القوى العظمى في العالم لاستخدامه ضد بعضها البعض.

أما في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف صباحًا، تعرض القناة فيلم الرعب The Girl with All the Gifts، إنتاج عام 2014، بطولة جيما آرتيرتون، بادي كونسيدين، غلين كلوز، إخراج كولم مكارثي.

الفيلم مبني على رواية لمايك كاري، وتدور قصة الفيلم في مستقبل بائس، تنطلق فتاة صغيرة تعرضت لعدوى فيروسية خطيرة في رحلة من أجل البقاء، إلى وسط لندن بصحبة معلم ووحدة من المقاتلين وعالم لديه رغبة شديدة في إيجاد العلاج.

mbc max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض القناة الفيلم الكوميدي Bad Teacher، إنتاج عام 2011، بطولة كاميرون دياز، جاستن تيمبرليك، كاثرين نيوتن، إخراج جيك كادسون.

تدور أحداث الفيلم حول مُعلمة في المرحلة الثانوية سليطة اللسان، يقوم صديقها الذي يكبرها سنا وكان يغدقها بالنقود بهجرها، وسرعان ما تبدأ في التقرب من زميلها في العمل الأمر الذي يضعها في مواجهة مع مدرسة محبوبة لدى الجميع.

أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم American Wedding، إنتاج عام 2003، كتابة آدم هيرز، وإخراج جيسي ديلان.

القصة تدور حول اجتماع الأصدقاء للاحتفال بزواج جيم وميشيل من خلال إقامة حفلة لتوديع العزوبية، بحضور راقصات جذابات.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الثانية عشرة، فيلم الأكشن Kill Bill: Volume One، إنتاج عام 2003، تأليف وإخراج كوينتن تارانتينو.

تدور قصة الفيلم حول أوما ثورمان التي أقسمت على النيل من فريق من القتلة وزعيمهم، بعد أن حاولوا قتلها هي وطفلها الذي لم يُولد بعد.

mbc bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن Tiger Zinda Hai، إنتاج عام 2012، بطولة سلمان خان، كاترينا كيف، إخراج علي عباس ظفر.

تدور أحداث الفيلم، عندما يتم احتجاز مجموعة تضم ممرضات من الهند وباكستان كرهائن في العراق على يد أحد أفراد ميليشيا، تقوم المخابرات الهندية بتعقب العميل المنعزل "تايجر" كان قد فر برفقة عميلة سابقة في المخابرات الباكستانية تدعى زويا قبل 8 سنوات، ليقود مهمة الإنقاذ.