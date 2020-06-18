علا رشدي تتعرض للانتقادات بسبب صورة.. الجمهور: "غير لائقة وإهانة لينا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرضت الفنانة علا رشدي، لانتقادات حادة من قبل جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، على خلفية نشرها صورة لها، وضعت خلالها حذاءها في اتجاه عدسة التصوير، ووصفها البعض بـ"غير اللائقة".

وتلقت "علا"، عددًا من التعليقات التي عبر أصحابها عن استيائهم من الصورة، والتي جاءت كالتالي: "وهو إنتِ استفدتِ إيه بالصورة دي الجزمة في وش اللي بيشوفها"، "صورة غير لائقة"، "قلة احترام، بوجه عالم حذاء عيب صورة مو حلوة أبدًا"، "ليه حاطة الشوز في وشنا كده"، "بعد إذنك خبرك شي هيدي الحركة منو حلوة يعني فيها إهانة للي عم يشوف أنا بعرف كتير منيح إنه منو قصدك"، "صورة مقززة عيب أصلا كدا"، "إحنا بنحبك بس بلاش الجزمة في وشنا".

ومن جانبها، حرصت علا على تهدئة متابعيها، قائلة: "يا جماعة الجزمة مش في وش حد ولا إهانة ليكو خليكوا فريش كده".

وشاركت علا رشدي في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسلي "بـ100 وش"، و"ونحب تاني ليه".