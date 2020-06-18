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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:
حرص الفنان مصطفى درويش على طمأنة جمهوره، ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، على حالته الصحية.
وكتب درويش "أنا أحسن كتير الحمد لله هانت بإذن الله وبفضل دعاكم ربنا يخليكم ليا".
كان مصطفى درويش قال إنه بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله.
وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن نتيجة المسحة لم تظهر، لكن باقي التحاليل والأشعة أثبتت وجود الفيروس.
كان درويش أكد في برنامج "التاسعة مساءً" تقديم وائل الإبراشي أن الأمر بدأ بصداع شديد ثم تعب في البطن، دون نوم، ثم ارتفاع درجة الحرارة.
كانت هذه تفاصيل خبر مصطفى درويش عن حالته الصحية: "أنا أحسن كتير وهانت بفضل دعاكم" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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