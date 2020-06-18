مصطفى درويش عن حالته الصحية: "أنا أحسن كتير وهانت بفضل دعاكم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص الفنان مصطفى درويش على طمأنة جمهوره، ومتابعيه عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، على حالته الصحية.

وكتب درويش "أنا أحسن كتير الحمد لله هانت بإذن الله وبفضل دعاكم ربنا يخليكم ليا".

كان مصطفى درويش قال إنه بدأ في تلقي العلاج الخاص ببروتوكول وزارة الصحة لمصابي فيروس كورونا، مع عزل نفسه بمنزله.

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وأضاف في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" أن نتيجة المسحة لم تظهر، لكن باقي التحاليل والأشعة أثبتت وجود الفيروس.

كان درويش أكد في برنامج "التاسعة مساءً" تقديم وائل الإبراشي أن الأمر بدأ بصداع شديد ثم تعب في البطن، دون نوم، ثم ارتفاع درجة الحرارة.