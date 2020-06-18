بعد القبض عليه.. إليسا: "أطلقوا سراح ميشال شمعون"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الشرقاوي:

انضمت الفنانة اللبنانية إليسا، للحملات المطالبة بإطلاق سراح الناشط ميشال شمعون، الذي تم اعتقاله من قبل السلطات اللبنانية مؤخرًا.

وغردت "إليسا"، عبر حسابها بـ"تويتر": أطلقوا سراح ميشال شمعون، كلنا ميشال شمعون".

وتم القبض على الناشط ميشال شمعون نتيحة "فيديو" نشره عبر "فيسبوك، وتم اقتياده إلى سرايا جونيه.