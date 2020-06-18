شاهدوا الشقيقة الثالثة والكبرى للعارضتين بيلا وجيجي... هل تمتلك جمال أختيها؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 10:40 مساءً - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للشقيقة الثالثة والكبرى للعارضتين بيلا وجيجي حديد، وقال البعض إنها لا تمتلك جمال أختيها، رغم انها اشتهرت بذوقها الجميل في عالم الأزياء.

الشقيقة الثالثة والكبرى للعارضتين بيلا وجيجي

آلانا حديد هي شقيقة جيجي حديد وبيلا حديد من والدهما محمد حديد، والتي لها شعبية جيدة في عالم الأزياء، إذ ذكرت أن شقيقتيها لطالما طلبتا منها العديد من النصائح في عالم الأزياء والموضة، كما أن لهما أختا رابعة أسمها مارييل.



آلانا ومارييل هما ابنتا محمد حديد من زوجته الأولى ماري باتلير والتي انفصل عنها في العام 1992. في العام 1994، التقى بعارضة الأزياء الألمانية يولاندا وأنجب منها جيجي وبيلا وأنور.

مارييل هي الابنة الكبرى لمحمد حديد وتبلغ من العمر 38 عاماً. وهي أم لطفلين، وهي بعيدة نوعاً ما عن التصاميم والأزياء لكنها تحب الموضة إذ أطلقت مجموعةً من النظارات الشمسية الخاصة بها وحملت اسم Hadid Eyewear. وربما مارييل هي الأشبه بأختها جيجي.

الشقيقة الثالثة والكبرى للعارضتين بيلا وجيجي

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