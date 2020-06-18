حصرياً "الخليج 365" تشارك حلا الترك فرحة تخرجها وتعترف: الشكر لوالدي لا ينتهي فهو سبب نجوميتي

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 يونيو 2020 10:40 مساءً - تصوير - خالد لبادة



احتفلت الفنانة البحرينية الشابة حلا الترك بتخرجها، وكانت " الخليج 365 " هي الوسيلة الاعلامية الوحيدة ، التي تلقت الدعوة من حلا وجدتها المستشارة التربوية الأستاذة مها الترك ، لحضور الحفل ، حيث فتحت حلا قلبها لـ"الخليج 365" لتبوح لها بالكثير الذي خصتها بها.



حفلة تخرج عائلية

حلا الترك تتصفّح "الخليج 365"



في بيت والد حلا المنتج البحريني المعروف محمد الترك ، كانت جدتها مها قد رتبت كل شيء للحفل ودعت إليه المقربات من العائلة منها ومن حلا وفي أول قائمة المدعوين كان أخوها محمد الذي بارك لحلا مرة أخرى ، وتوسطت البيت صورة حلا وهي بزي التخرج، وانتشرت الزهور في مختلف أرجاء البيت، ليكون مفاجأة سعيدة عبرت حلا عن فرحتها وسعادتها فيها ، وكان الحضور مقصوراً على صديقتها وهي زميلة الدراسة والتخرج وصديقة الحياة أمينة ووالدتها ، وقريبات العائلة و"الخليج 365" فقط ، فيوسط حضور لا يتجاوز الخمسة ، تطبيقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية المعمول بها في البحرين للتصدي لفيروس كورونا " كوفيد 19 " ، ومنها التباعد الاجتماعي .



ما أحلى النجاح بوجود أحلام التي دعمتني منذ أولى خطواتي

حلا الترك مع باقة الورود المهداة من "الخليج 365"



وقالت حلا الترك لـ الخليج 365 ": أخيراً لقد انتهت المرحلة الثانوية ، وبعد حفلة المدرسة، فهذا الحفل هو مفاجأة جدتي لتكون " الخليج 365 " معنا في حفل عائلي سأعلن خلاله عن الكثير من الحقائق المغلوطة التي ترددت أخيراً في عدد من الصحف ووسائل التواصل الاجتماعي"، وتضيف بفرحة عارمة :" وما أحلى النجاح بوجود الملكة أحلام سيدة النجاح والتي دعمتني منذ أولى خطواتي ، ونحن نسمعها وهي تبث الفرح من خلال الأغنية التي لا أملّ من سماعها أنا وكل صديقاتي " نجحنا "، وهي الأغنية التي تعبّر عن فرحة كل أبناء الخليج بالنجاح وفرحة الناجحين والمتخرجين من المرحلة الثانوية خصوصاً الطالبات"، ووسط زغاريد الفرح تقول حلا: " الحمد لله أكملت دراستي في مدرستي الحبيبة التي قضيت بها 15 عاماً متواصلة ، وأخيراً نجحت وتخرجت ومن خلال " الخليج 365 " أتقدم للجميع لكل من أرسل لي التهاني والتبريكات من جمهوري العزيز وعائلتي الحبيبة وصديقاتي ، وأشكرهم جداً على هداياهم الجميلة التي أعتز بها".



وراء هذه الشائعات أشخاص يغارون من نجاحي

من حفل تخرجها



وماذا عن الشائعات التي نشرت عنك مؤخراً في بعض الصحف والمجلات وبعض الوسائل الاجتماعي؟ ترد:"أعلم جيداً أن وراء هذه الشائعات أشخاص يغارون من نجاحي وهم أعداء النجاح الذي حققته في حياتي الدراسية والمهنية ، وأؤكد أن كل ما يقولونه ويروجون له ليس حقيقياً ، وياليت لو أنهم يهتمون في أنفسهم وأمورهم ويتركون التدخل في حياة الاخرين ، فالبيوت أسرار وأنا الآن في مرحلة عمرية أستطيع أن أميّز خلالها بين الصدق والكذب. فلذلك هؤلاء لا يعنون لي شيئاً ولا أعيرهم أي اهتمام وكل همي الآن مستقبلي الجامعي ونجاحي في حياتي العلمية والعملية".



وتابعت :" أنا حالياً وبعد صدور الشهادات سأبدأ بتقديم طلبات الالتحاق بالجامعات حيث أريد أن أكمل مشواري في الجامعة بما يخدم موهبتي ويعززها ويدعم مجال عملي سواء "الفاشن" أو " المسرح " ، وأنا أعلم أن من وراء نشر هذه الشائعات أشخاص يريدون إحباطي ولكني أؤكد أن هذه الشائعات زادتني إصراراً على النجاح والتفوق .



وأنا أشكر وأكرر شكري لكل من هنأني وفرح لنجاحي ووقف بجانبي ودعمني خلال فترة دراستي وكان سنداً وعوناً لي ، ولم يبخل عليّ بجهد أو وقت ومتابعة وتوجيه ، وأخص بالشكر عائلتي: جدي وجدتي وعمي وعمتي وأخي محمد والذين فرغم جائحة كورونا والحظر عملوا جاهدين على إسعادي والاحتفال بتخرجي ".

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وأضافت:" من خلال "الخليج 365" أقدم كل الشكر لحبيبي والدي الذي ورغم ظروف كورونا ووجوده خارج البحرين إلا أنه وجد طريقة جميلة لمشاركتي فرحتي في التخرج ، الشكر لوالدي لا ينتهي. فهو من كان وراء نجوميتي وشهرتي ، وبذل الكثير من أجل استمراري ، ولا أنسى دعمه " فهو من كان وراء وجود حلا الترك " ، وليعلم الجميع ومن يروجون الشائعات الكاذبة ،أنه أبي وأستاذي وصديقي ومعلمي وسأبقى بحاجة لدعمه ومباركته طول عمري ، وعلاقتي معه علاقة أبوية رائعة ونحن على تواصل دائم ولله الحمد" .



وتابعت:" من " الخليج 365 " أود أن أعلن لكل المواقع الإخبارية والصحف والمجلات التي ستتعرض لحياتي الخاصة ومن دون تصريح شخصي مني أنها ستقع تحت طائلة القضاء وسيقوم محامٍ متخصص باتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم ، ليعلم الجميع أن مجلة "الخليج 365" ستكون هي المنبر الوحيد الإعلامي لمعرفة أخباري وتصريحاتي وأي معلومات ستنشر في مكان آخر بخصوص حياتي أو خصوصياتي ستكون عارية من الصحة.



وأشكر كذلك كل " فانزاتي " والشعب " الحلاوي " . ولمن يسأل عن الزواج ورجل الأحلام ، فأنا أقول لهم ، إن قلبي فارغ ، وأريد الاتجاه لرعاية أعمالي بدبي ودراستي فقط ، وقد يكون ضمن الأفكار المطروحة دراسة الإعلام ، أو المسرح ، وقد تكون دراستي في دبي أو الكويت أو في لندن ، وكلها مشاريع أدرسها الآن لاختيار الأفضل.



وبالنسبة لما أشيع وتداول مؤخراً في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن تقدم رجل أعمال " خليجي " معروف لخطبتي ، أؤكد أن الكلام صحيح ، ولكني لازلت صغيرة وأريد أن أبني مستقبلي أولاً" .



وختمت قائلة:" شكر خاص لإنسانة لن أنسى بصمتها في حياتي ، كانت محور النجاح ، وكانت وراء هذا النجاح ، القلب الحنون ، والمدرسة والمعلمة وإلام التي نذرت حياتها من أجلي ، جدتي مها الترك ، التي أقول لها أنت كل النجاح في حياتي".



وفي النهاية أشكر " الخليج 365" ، ورسالتي لمن ينشرون الشائعات عني " أرجوكم أتركوا حلا تعيش حياتها بصورة طبيعية ، لا تبثوا سمومكم في حياتي البسيطة ، ودعوني وشأني ".

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