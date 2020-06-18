بعد إصابته بـكورونا .. مصطفى درويش يطمئن جمهوره عن حالته الصحية

طمأن الفنان مصطفى درويش جمهوره ومتابعيه، بعد تحسن حالته الصحية، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".
وكتب "درويش": " أنا احسن كتير الحمد لله هانت باذن الله وبفضل دعاكم ربنايخليكم ليا " .
وكان قد اعلن "مصطفى" عن إصابة بفيروس كورونا، حيث أكد في أكثر من مناسبة أنها أزمة وهتعدي، مطالباً من جمهوره واصدقائه ومتابعيه تكثيفالدعاء له.
يذكر ان الفنان مصطفى درويش شارك في الماراثون الرمضاني المنقضي من خلال مسلسل "100 وش"، مع الفنان اسر ياسين، نيللي كريم، علا رشدي، إسلام إبراهيم، حنان يوسف، زينب غريب، دنيا ماهر وعدد آخر من الفنانين ومن تأليف عمرو الدالى وأحمد وائل، إخراج كاملة أبو ذكرى.
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