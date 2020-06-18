بعد وفاة مدير أعماله .. محمد عز يكشف عن الجانب الإنساني لـ مينا نور

كشف الفنان محمد عز، الجانب الإنساني لمدير أعماله مينا نور، والذى توفى اليوم بعد إجراء عملية جراحية، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك".

وكتب "عز" : أول ما اشتغل معايا قولتله أنا أجرى ضعيف مش معايا فلوس اديهالك، قالي أنا بحبك وعاوز اشتغل معاك وأنا معاك علي الحلوة والمرة.

واضاف، كان قد كلمته فعلاً في الحلوة والمرة في ضهرى وفي كتفى لو نجحت يطير من الفرحة ولو وقعت أو الأيام ضيقتها علينا كان أول واحد يقومنى، قسمنا الرغيف والسيجارة

والفلوس، وأما كانت تزنق معايا كان يروح يستلف ويدينى ويقولي لازم يبقي شكلك كويس قدام الناس، كان بيتقطع لو حد كل حقي وكان ممكن يعمل المستحيل عشان حقي يرجعلي.

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واستكمل، أقسم بالله كان يطلع اللقمه من بقه ويديهالي، وكان مآمن فيا ومصدق انى هنجح وكان دايما يقولي انا هبقي مدير أعمال أهم ممثل في مصر وكنت بضحك واقوله مش قوى يا عم كان يقولي هتشوف، مكنتش

بفكر في حاجه ولا يشغلنى شئ طول ما هو موجود جنبي.

واختتم "عز"، ألف رحمه ونور عليك يا حبيبي واخويا وصاحبى، ومتقلقش اللي حلمنا بيه هعمله عشان خاطرك انت بس والله، انت اكتر انسان حبيته يا مينا، ارجوكم ادعوله كان جدع وراجل مع كل الناس.

وكان قد أعلن الفنان محمد عز، وفاة مدير أعماله مينا نور الدين خلال إجراءه عملية جراحية، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": "إنا لله وإنا إليه راجعون توفى إلى رحمة الله صاحبى وأخويا ومدير أعمالى مينا نور أثناء إجراء عملية جراحية، أصعب فراق يا حبيبى ربنا يرحمك ويصبرنا..أصعب لحظات حياتى .. لا إله إلا الله".