تصدرت الفنانة الراحلة هند رستم، معدلات الأكثر تداولاً عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، عقب اختيارها أفضل "زوجة" ضمن استفتاء طرح عبر منصات السوشيال ميديا تحديدا موقع التواصل تويتر.
واختيرت النجمة الراحلة هند رستم، في تصويت افضل زوجة ممكن تختارها في زمن الجيل العظيم، وكانت النجمة سعادحسني ثاني الأسماء اللاتي اختارهن رواد مواقع التواصل الاجتماعي تويتر في الاستفتاء.
وولدت هند حسين مراد رستم، فى حى (محرم بك) بمحافظة الإسكندرية لأب من عائلة تركية مصرية كان يعمل ضابطًا فى الشرطة، درست بمدرسة (سان فانسان
وكان أول ظهور لها كومبارس فى أغنية “اتمخطري ياخيل” مع ليلى مراد فى فيلم "غزل البنات" عام 1949، ثم دور صغير مع يحيى شاهين فى فيلم (أزهار وأشواك)، حتى أعاد اكتشافها المخرج حسن الإمام ، وأسند إليها أدوار البطولة في فيلم (الجسد).
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب.. الراحلة هند رستم تتصدر مواقع التواصل بعد 9 سنوات من رحيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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