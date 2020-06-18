شرين عبد الوهاب تنعي الـيوتيوبر الشهيرة "ماما سناء"



نعت النجمة شيرين عبد الوهاب "اليوتيوبر" الشهيرة ماما سناء، من خلال تدوينة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات الشهير "تويتر".

وكانت قد رحلت "ماما سناء"، صباح، اليوم، عن عمر 61 عامًا، وأعلن وفاتها،

نجلها محمد شاكر .

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وكتبت "شيرين" في التدوينة:"‏ ربنا يرحمك يا ماما سناء ويصبر كل حبايبك، انتي فعلًا أم يتزعل عليها ".

وفى نفس السياق، سيطرت حالة

من الحزن على رواد السوشيال ميديا، مؤخراً، بعدما تم الإعلان عن وفاة اليوتيوبر الشهيرة ماما سناء، وذلك بعدما أعلن نجلها ذلك عبر موقع " فيس بوك "، وما ان تم الإعلان عن الأمر حتي باتت ماما سناء حديث عدد كبير من رواد التواصل الاجتماعي.