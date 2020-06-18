عادل حقي يتعاون مع تامر حسني في فيلم وألبوم

يتعاون الموزع عادل حقي مع النجم الكبير تامر حسني من خلال ألبوم صيف 2020، والمقرر طرحه عقب انتهاء أزمة فيروس كورونا، بالإضافة إلى فيلم يحمل اسم مش أنا.
وكشف مصدر مقرب عن أغنية تحمل اسم هقولها تاني، وهي من كلمات تامر حسني، وألحان محمد يحيى،وتوزيع عادل حقي، والأغنية ضمن الألبوم، والذي لم يتم تحديد اسمه حتى الآن، ومن المقرر أن يحدد تامر حسني اسم ألبومه خلال الأسابيع القليلة المقبلة تزامنًا مع طرح الأفيش البدائي للألبوم، وكما يضم الألبوم على 12 أغنية تقريبًا.
ويتعاون تامر حسني من خلال الألبوممع باقة لامعة من الشعراء والملحنين والموزعين ومن بينهم: أيمن بهجت قمر، محمد يحيى، تامر حسين، تامر علي، يحيى يوسف، شريف مكاوي، إسلام زكي، أحمد زعيم، أمير طعيمة، صابر كمال، شريف بدر، توما، أحمد عاطف، وغيرهم.
ومن ناحية أخرى ينتظر النجم الكبير تامر حسني عرض فيلم مش أنا، وهو من تأليف تامر حسني، وإخراج سارة وفيق، وبطولة كل من تامر حسني، حلا شيحة، سوسن بدر، ماجد الكدواني، حجاج عبد العظيم، فايز المالكي.
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