إعلان نتائج استفتاء مهرجان همسة للآداب والفنون

أعلنت اللجنة العليا لمهرجان همسة الدولى للأدب و الفنون برئاسة الإعلامى فتحى الحصرى عن استفتاء مهرجان همسة الدورة الثامنة التى تحمل اسم الفنان القدير محمد صبحى عن جوائز المهرجان.

وقال الحصرى إن الاستفتاء شارك فيه معظم من عملوا بمسلسلات هذا العام الكوميدى والدرامى، وعدد الاصوات التى شاركت فى اختيار الفائزين ١٠١٠٥٠٥٧٤ صوتا، مضيفا أنه لم يكن يحق لأى مشارك بالتصويت أن يضع صوته لأكثر من نجم أو عمل واحد فى كل تصنيف .

وأكد الحصرى اتفقت إدارة مهرجان همسة أن يخرج أبطال مسلسل الاختيار من التصويت حتى يتم تكريمهم بالكامل كفريق عمل وطنى فى مهرجان همسة.



ويتم تحديد موعد المهرجان فور انتهاء جائحة كورونا وسماح الحكومة بإقامة الاحتفالات والمهرجانات غير أن التجهيز يجرى تحسبا لانفراج الأزمة فى أى وقت، وبعد فرز الأصوات جاءت النتائج كالاتى.:

جائزة أحسن ممثل

1/ الفنان ياسر جلال عن مسلسل الفتوة

2/ الفنان . احمد زاهر عن مسلسل البرنس

جائزة أحسن ممثلة

1 / الفنانة يسرا عن مسلسل خيانة عهد

2/ الفنانة روجينا عن مسلسل البرنس

3/ الفنانة ياسمين عبد العزيز عن مسلسل ونحب تانى ليه



جائزة أحسن ممثل مساعد

1/ الفنان إدوارد عن مسلسل البرنس

2/ الفنان أحمد العوضى عن مسلسل الاختيار

جائزة أحسن ممثلة مساعدة

1/ الفنانة وفاء صادق عن مسلسل فلانتينو

2/ الفنانة نجلاء بدر عن مسلسل الفتوة

3/ الفنانة حلا شيحا عن مسلسل خيانة عهد

جائزة أحسن ممثل شاب

1/ الفنان طارق الإبيارى عن مسلسل فلانتينو

2 /الفنان حسنى شتا عن مسلسل ليالينا

3/ الفنان محمود حجازى عن مسلسل لما كنا صغيرين

جائزة أحسن ممثلة شابة

1/ الفنانة ليلى احمد زاهر عن مسلسل الفتوة

2 / الفنانة مها نصار عن مسلسل الفتوة

3 / الفنانة ندى بهجت عن مسلسل ليالينا

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جائزة الإبداع رجال

1/ الفنان أحمد خليل عن مسلسل الفتوة

2 / الفنان رياض الخولى عن مسلسل الفتوة

3 / الفنان اشرف زكى عن مسلسل فرصة تانية

جائزة االإبداع سيدات

1/ الفنانة انعام سالوسة عن مسلسل الفتوة

2/ الفنانة سميرة عبد العزيز عن مسلسل القمر آخر لدنيا

3/ الفنانة مادلين طبر عن مسلسل القمر اخر الدنيا

أفضل مسلسل درامى

1 / مسلسل الفتوة إنتاج سينرجى للإنتاج الفنى

2 / مسلسل خيانة عهد إنتاج العدل جروب

أفضل مسلسل كوميدى

1 / ب100 وش إنتاج إنتاج العدل جروب

أفضل مؤلف دراما

1 / هانى سرحان .مسلسل الفتوة

2 / عمرو محمود ياسين عن مسلسل ونحب تانى ليه

3/ جائزة التميز فى الكتابة الملحمية باهر دويدار عن الاختيار

أفضل مخرج دراما

1 / حسن المنباوى عن مسلسل الفتوة

2 / سامح عبد العزيز مسلسل خيانة عهد

جائزة الإخراج المتميز للمخرج ياسر سامى عن مسلسل

أفضل مؤلف كوميدى

1/ عمرو الدالى ، احمد وائل مسلسل ب100 وش

أفضل مخرج كوميدى

المخرجة كاملة ابو ذكرى مسلسل ب100 وش



يتم تكريم اسرة الاختيار بعد الرجوع للشؤون المعنوية وموافقتها على الحضور والتكريم.