سمر مرسي لـ الوفد : أحب الأدوار المركبة .. وهذه نصيحتي للفتيات

منذ ظهورها الأول على الشاشة الصغيرة، لفتت الأنظار إليها، فما إن تقرأ اسمها على تتر أي عمل تعلم جيدًا أنك ستشاهد شخصية مركبة تحمل العديد من الأبعاد، فمن ينسى "مايا" في مسلسل تحت السيطرة والتي بادرت بعرض الزواج، أو شخصية "نهى" في مسلسل بالحجم العائلي والتي على الرغم من ظهورها بمظهر الضعيفة إلا أنها تحمل بين طياتها امرأة قوية، أو "كاميليا" في لمس أكتاف تلك المرأة السيكوباتية الشريرة، وأخيرًا "ميرنا" في "ونحب تاني ليه"، فعلى الرغم من ضعفها وانكسارها إلا أنها أيضًا تحمل تعقيدات وأبعاد عديدة، لذلك التقط بوابة الوفد مع الفنانة صاحبة الأدوار المركبة سمر مرسي للحديث عن كل تلك الشخصيات وأكثر.

في البداية، من بين كل الشخصيات التي قدمتيها من منهم الأقرب لقلبك ؟

كاميليا في مسلسل لمس أكتاف أقربهم لقلبي، فهي سيكوباتية ومركبة ظللت أكثر من شهر في التحضير لها وعملت كثيرًا على تفاصيلها حتى توحدت معها كذلك العمل مع فتحي عبد الوهاب وهو مدرسة في التمثيل لذلك فكنت مستمتعة بالعمل كثيرًا، وتعتبر أكثر شخصية أدخلتني في حالة نفسية سيئة.

هل تفضلي تقديم الشخصيات المركبة ؟

نعم، وأكتشفت حبي لتقديم الشخصيات المركبة هذا العام، كنت أبحث على عمل لايت وشخصية خفيفة واعتذرت عن أكثر من عمل حتى ظهرت ميرنا في ونحب تاني لية.

كما أني أحب الشخصيات المركبة والمعقدة فالممثل يستمتع بأدائها لأنها غنية بالتفاصيل وتصنع حالة من الحيرة لدى الجمهور.

كيف قمتِ بالتحضير لشخصية ميرنا ؟

ميرنا لا تملك تفاصيل معقدة كثيرة، ولكن التحدي معها كان في ردود الأفعال فهي أكثر هدوءً مني، لكن ماعدا ذلك فتلك الشخصيات متواجدة بكثرة في مجتمعاتنا وكنت أرغب في الخروج من تمثيل الطبقة الأرستقراطية هذا العام فلقد قدمت نماذج من تلك الطبقة لمدة 5 سنوات، فميرنا شخصية من الطبقة المتوسطة تشبهنا كثيرًا فليس بها تفاصيل مرهقة بل فقط ردود الأفعال الهادئة والعنف الطفولي الطاغي عليها.

اختلف الناس في رؤيتهم لشخصية ميرنا، فهناك من رأها مستفزة وهناك من رأها طيبة، فماذا عنكِ ؟

هي كل هؤلاء، ميرنا شخصية حقيقية ولا يوجد شخص طبيعي يمتلك نفس الصفات طوال الوقت فهي أولاً شخصية ضعيفة في حياتها الشخصية ولكنها قوية في الجانب العملي فهي شاطرة ومجتهدة وطموحة، لكن في حياتها الشخصية لا تستطيع إتخاذ قرار والتمسك به كذلك لا تحب نفسها بالدرجة الكافية.

ميرنا يتيمة الأم والأب اعتمدت على نفسها وتحملت مسؤولية أختها منذ الصغر فاهتمامتها جميعًأ انصبت في العمل حتى تستطيع توفير قوت يومهم فهي شخصية أكثر من عادية قد تمر بجانبك ولا تلفت نظرك، لكن بداخلها ترغب في التغيير وإن تكون أكثر مرحًا وأن تعيش سنها ولكنها لا تستطيع ذلك كذلك لا تستطيع الإبتعاد عن علاقة سامة في حياتها مثل علاقتها بعبدالله وهو رجل ليس مناسب لها، فهي ضعيفة ولكن هذا الضعف ناتج عن الغلب والطيبة وفي كثير من الأحيان كانت تضايقني وأقول أنها بلا كرامة.

من وجهة نظرك ما هو أبرز عيب في شخصية ميرنا ومن مثلها من الشخصيات ؟

لا تحب نفسها بالدرجة الكافية، ولا أقصد هنا النرجسية بل حب النفس الطبيعي وتقديرها فإذا أحبت نفسها أكثر سوف تقطع تلك العلاقة السامة في حياتها وتبحث عن عمل في مكان أخر وتجعل علاقتها مع أختها أفضل وتهتم بشكلها، وكل ذلك كان سيجعلها أكثر سعادة، لكنها كانت دائمًا مكسور وحزين ولا تملك القدرة على الجدال.

وهذه نصيحتي للجميع أن نحب أنفسنا بدرجة كافية، فحب الذات وتقديرها يجعلنا نأخذ القرار الصح لنا ولمن حولنا.





في مسلسل ونحب تاني لية ولمس أكتاف العام الماضي كان هناك علاقة مضطربة بين الشخصيات التي قدمتيها وأختها، فهل هذا عن طريق الصدفة ؟

بالصدفة البحتة، أنا نفسي تفاجأت من تلك الصدفة ولكن يسأل فيها المؤلفين أنا لا أتدخل نهائيًا في السكريبت.

لكن سأقول لكِ شيئًا الشخصيتان مختلفتان ففي لمس أكتاف كانت هناك علاقة غيرة من اخت كاميليا فهي ترى أن كاميليا مدللة تملك البيت والحياة والمال وكل شيء أما الأخت فلا شيء بالأضافة أن كاميليا لم تكن راضية

بحالها على الرغم من كل ما تمتلكه وفي نفس الوقت كاميليا لم تكن تعامل اختها بحب واحتواء حقيقي على عكس علاقة ميرنا وهدير في مسلسل ونحب تاني ليه فالعلاقة بينهم متوترة بسبب ضعف شخصية ميرنا المستفز لهدير فهدير طموحة ومصلحجية ولكنها ليست مؤذية مثل اخت كاميليا في لمس أكتاف.

ما هي أصعب المشاهد في ونحب تاني لية ؟

لا يوجد مشاهد صعبة، فميرنا شخصية سلسة والمسلسل إلي حد كبير لايت وبسيط وهو ما كنت أبحث عنه، التحدي الوحيد هو ردود الأفعال الهادئة فحتى في مشهد الخناقة لم تكن تتشاجر فردود أفعالها طفولية إلي حد ما.

جمعتك الكثير من المشاهد بينك وبين شريف منير، حدثيني عن كواليسها ؟

شريف منير نجم كبير وذو تاريخ وخبرة واستفدت منه كثيرًا وتعلمت منه ومن كل النجوم الكبار الذين عملت معهم كيفية التحضير للشخصية، فأنا أعتبر نفسي محظوظة لعملي مع كبار النجوم كنت أشاهد أعمالهم وأقول يومًا ما سوف أمثل معهم مثل نيللي كريم، خالد النبوي، يحيي الفخراني، ميرفت أمين، فتحي عبد الوهاب، ياسر جلال، شريف منير، ياسمين عبد العزيز وغيرهم.

كذلك شريف منير إنسان مهذب ومحترم واستمتعت كثيرًا بالعمل معه وأتمنى تكرار التجربة.

ما هي الأمور التي تعلمتيها منه ؟

هناك أمور كانت موجود بي مسبقًا ولكنه أكد عليها وهي كيفية العمل على تفاصيل الشخصية، كما أنني لا أستطيع العمل في وجود ضوضاء وهو ايضًا كذلك، وكان هناك مرونة في تصوير المشاهد فعلى سبيل المثال مشهد ذهاب ميرنا لعبدالله في المكتب نحن جعلنا لايت مع الحفاظ على السكريبت المكتوب بالطبع.





أغلب مشاهدك في مسلسل لمس أكتاف كانت مع فتحي عبد الوهاب، ما هي أكثر الأشياء التي أثرت فيكي ؟

فتحي عبد الوهاب مدرسة في التعبير وتعليم التمثيل، أستمتعت كثيرًا بالعمل معه وهو ايضًا يهتم كثيرًا بتفاصيل الشخصية وهو هادئ جدًا ولا يوتر من أمامه ويحترم من معه.

ما هو الدور الذي تتمنى تقديمه ؟

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هناك الكثير من الأدوار، أنا أحب الأكشن والغموض والخيال العلمي والكوميدي وأتمنى التركيز على تلك الأدوار أكثر من الدراما الإجتماعية.

في كل عام أنتهي من تصوير مسلسل تتملكني طاقة الشخصية وأظل فترة في حالة نفسية سيئة وأنا لست نكدية وأنا من الصعب أن أبكي فإذا كان لدى دور يتطلب البكاء فأقضي اليوم السابق له أحاول الزج بنفسي في هذه الحالة عن طريق مشاهدة أعمال تحمل هذا الطابع والاستماع للأغاني التي تجعلني في مود سيء مما يرهقني نفسيًا، لذلك فهذا العام قررت أنني لن أقدم دور كئيب بالأخص أن العام القادم هناك حتى لا يطير الدخان مع مصطفى شعبان فكنت أحتاج لراحة بالأخص أنها شخصية مركبة جدًا.

بمناسبة حبك لأعمال الخيال العلمي، ما رأيك في مسلسل النهاية ؟

منبهرة، كنت أتمنى التمثيل فيه وأنا أحب مسلسلات يوسف الشريف والأفكار المختلفة التي يقدمها ويحسب له أنه مسلسل خيال علمي مصري مائة بالمئة ومن الجميل أن يكون أول عمل مصري خيال علمي بهذه الدرجة من الإتقان.

ما رأيك في الانتقادات التي تعرض لها المسلسل ؟

لا يوجد عمل فني كامل 100% فكل الأعمال لها جوانب إيجابية وأخرى سلبية، ولكن النهاية أري أن إيجابياته أكثر من سلبياته ويكفي بالنسبة لي شرف المحاولة وفي النهاية كل عمل وكل ممثل هناك من يحبه وهناك من يرفضه.

كيف تقيسِ ردود أفعال الناس بدون تواجدك على منصات التواصل الاجتماعي ؟

السوشيال ميديا ليست مقياس لنجاح أو فشل أي عمل لأسباب مختلفة، فهناك العديد من اللجان والإعلانات الممولة، لكن المقياس الحقيقي بالنسبة لي

هو ردود أفعال الشارع فايام عرض مسلسل تحت السيطرة كنت أجد من يناديني في الشارع بأسم مايا وهناك طفلة حضنتني مرة في الشارع، كذلك وقت عرض بالحجم العائلي كنت اتلقى ردود أفعال من السيدات حول علاقة نهى ومراد فناك من يقول لي جدعة وهو يستحق ما فعلتيه به وهناك من تقول لي أنه يستحق القتل، أما بعد عرض لمس أكتاف فكنت اتردد على مكان معين وأصبحت معروفة فيه فبعد أن كان المتواجدين يبتسموا لي أصبحوا يقولوا أن كاميليا مجنونة وقاتلة، فالشارع طوال عمره هو المقياس الحقيقي لنجاح أي عمل وليس السوشيال ميديا.

في مسلسل تحت السيطرة مايا هي من طلبت الزواج من زوجها، ومسلسل بنحب تاني ليه المسلسل ينتصر للنساء، وهو ما أشعر به في أدوارك فحتى شخصية نهى في بالحجم العائلي على الرغم من كونها مغلوبة على أمرها إلا أنها استطاعت اتخاذ قرار والبدء من جديد، فهل تختارِ أدوار أقرب لنصرة المرأة ؟

أعمال عمرو محمود ياسين أغلبها كذلك، لكن نهى في بالحجم العائلي لم تكن مغلوبة على أمرها بل كانت تدعي ذلك حتى تصل لمرادها فهي سافرت وارتضت الخوض في تلك اللعبة حتى تشاهدهم على حقيقتهم، فنهى لم تكن ضعيفة بل أنها بوجهين على عكس ميرنا في ونحب تاني ليه هي أول شخصية أقدمها ضعيفة حقًا.

أما أن هناك العديد من الأدوار يمكننا القول أنها أكثر انتصارًا للمرأة فهو أمر يحدث عن طريق الصدفة ولكني في العموم لا أحب الشخصيات الضعيفة ولا أفهم لماذا تختار سيدة القرار الذي يضعها في وضع أقل من حقها ويقلل من قيمتها وكرامتها ولكن تلك الشخصيات موجودة في الواقع فأحياناً أرغب بتقديم شخصية للناس لأقول لهم كونوا مثلها وفي أحيان أخرى أقدم شخصية أرغب في أن أقول للجميع لا تكونوا مثلها فعلى الرغم من أن ميرنا شخصية لطيفة إلا أنني أرغب في إلا تكون هناك نساء مثلها وبالتأكيد كاميليا لا تكونوا مثلها.

كما أنني أحب الشخصيات التي تشبهني التي تتخذ قراراتها بنفسها وتعلم كيف تتعامل مع الناس جيدًا وأن تعبر عن رفضها لأي قرار ليس في مصلحتها.

ما هي المعايير التي تختارِ على أساسها أدوارك ؟

أحاول دائمًا البحث عن الأدوار الغير مكررة، منذ 2014 وحتى السنة الماضية أقدم الفتاة الأرستقراطية ولكني أحاول تقديم ادوار مختلفة وكان أحد اهتماماتي العمل مع مخرجين كبار وكنت أسعد كثيرًا عندما يحادثني مخرج كبير ويطلبني في عمل بناءً على أعمال تم رؤيتها، فأنا والله الحمد على عكس كثيرين لم أبدأ بتقديم أعمال صغيرة بل بدايتي كانت مع المخرجة كاملة أبو ذكرى وتامر محسن وهالة خليل وهادي الباجوري وحسين المنباوي فهناك أسماء أنا فخوره بأنهم طلبوني للعمل معهم.

أرغب أيضًا في تقديم شخصيات لها حكايات مختلفة عني حتى وإن تشابهنا في بعض التفاصيل، وهو الأمر الذي أحاول دائمًا البحث عنه أن تكون الشخصية بعيدة عني.

كيف تقضي وقتك خلال أزمة كورونا ؟

أحاول التعايش، ولكن يومي ينقسم بين رياضة اليوجا ومشاهدة الأفلام أفتقد كثيرًا رياضة الجري في النادي مفتقدة رؤية اصدقائي وكذلك السفر لأهلي لانهم ليسوا في مصر، كذلك أنا افتقد السفر كثيرًا كذلك أقضي وقتي في القراءة بين روايات وبالأخص روايات دكتور أحمد خالد توفيق وكتب علم النفس.

هل تؤمنِ بقانون الجذب ؟

نعم كثيرًا، فهو طاقة وعلم وليس بعيدًا عن الدين ويمكننا تبسيط قانون الجذب بأنه الدعاء من القلب واخلاص النية والرغبة.

ما رأيك في تحويل سلسلة ما وراء الطبيعة لمسلسل ؟

أنا متحمسة لرؤيتها، وعمرو سلامة صديق عزيز وأنا أعلم أنه يستطيع تقديمها بشكل يليق بها فهو محب لهذا النوع من الأعمال.

ما رأيك في أختيار أحمد أمين لتقديم رفعت إسماعيل ؟

الممثل يمكن أن ينجح مع الجمهور في شكل معين لكن هذا لا يجزم أنه لا يستطيع النجاح في الأمور الأخرى، وأعتقد أن أحمد أمين في الدراما سيكون أشطر من الكوميدي، فهناك الكثير من الفنانين يقدمون في البداية الأعمال الخفيفة والكوميدية حتى يحققوا انتشار واسع جماهيريًا فالناس لا تفضل الأعمال الثقيلة خصوصًا في أوقات مثل التي نعيش فيها، فهناك نجوم كبار في بدايتهم سلكوا نفس الدرب الى أن حققوا نجاح واستطاعوا تقديم الأعمال التي يرغبوا فيها وبما أن عمرو سلامة أختاره لهذا الدور فأنا أثق في اختياره فهو مخرج شاطر.

اتمنى أن لا يحكم الجمهور بعد المشاهدة أن أحمد أمين ليس شبه رفعت إسماعيل المتواجد في خيالهم فكل شخص يقرأ نفس القصة يتخيل الشخصية بشكل مختلف عن الأخر وهنا يكمن جمال القراءة، فأتمنى أن يكون عندهم سعة صدر

هل تحبي تحويل الأعمال الأدبية لفنية ؟

نعم كثيرًا، ولكن بشرط أن يكون العاملين عليه محترفين حتى تظهر بشكل يليق بها، فأنا أول دور قدمته كان في مسلسل سجن النسا المأخوذ عن مسرحية لفتحية العسال ولكن مريم نعوم وكاملة أبو ذكري استطاعوا تحويلها لمسلسل رائع بالطبع ليس بالنص ولكنه مقتبس منها، كذلك أنا أحب الروايات كثيرًا وبالأخص رواية حتى لا يطير الدخان وهذا ما قلته لصناع المسلسل بعد ما مضيت العقد فالمسلسل أقرب للرواية وليس للفيلم.